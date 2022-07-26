https://uz.sputniknews.ru/20220726/glavy-mid-shos-obsudyat-situatsiyu-v-mire-na-vstreche-v-tashkente-26546233.html
Главы МИД ШОС обсудят ситуацию в мире на встрече в Ташкенте
Главы МИД ШОС обсудят ситуацию в мире на встрече в Ташкенте
Ранее все восемь глав МИД стран ШОС подтвердили готовность присутствовать лично на заседание в Ташкенте.
2022-07-26T18:53+0500
2022-07-26T18:53+0500
2022-07-26T18:53+0500
политика
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мид узбекистана
мид россии
шос
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заседание
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящем саммите в Ташкенте обсудят актуальное положение дел в мире и регионе. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Чжао Лицзянь также отметил, что в ходе встречи главы МИД проведут всестороннюю подготовку к предстоящему саммиту ШОС.Ранее в пресс-службе ШОС сообщили, что все восемь глав внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД. Оно пройдет 28-29 июля в Ташкенте.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:
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мид рф, мид узбекистана, мид россии, шос, встреча, ташкент, заседание
Главы МИД ШОС обсудят ситуацию в мире на встрече в Ташкенте
Ранее все восемь глав МИД стран ШОС подтвердили готовность присутствовать лично на заседание в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Главы внешнеполитических ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на предстоящем саммите в Ташкенте обсудят актуальное положение дел в мире и регионе. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Министр иностранных дел Ван И обменяется мнениями с министрами иностранных дел других государств-членов о положении дел в мире и регионе, сотрудничестве в рамках ШОС в различных областях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", — рассказал дипломат.
Чжао Лицзянь также отметил, что в ходе встречи главы МИД проведут всестороннюю подготовку к предстоящему саммиту ШОС.
Ранее в пресс-службе ШОС сообщили, что все восемь глав внешнеполитических ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили готовность прибыть лично на заседание СМИД. Оно пройдет 28-29 июля в Ташкенте.
Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.