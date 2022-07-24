https://uz.sputniknews.ru/20220724/ssha-xotyat-no-ne-mogut-perestat-xamit-kitayu-26474134.html

США хотят, но не могут перестать хамить Китаю

США хотят, но не могут перестать хамить Китаю

В США не знают, как остановиться хамить Китаю.

2022-07-24T16:05+0500

2022-07-24T16:05+0500

2022-07-24T16:05+0500

колумнисты

сша

китай

внешняя политика

мнение эксперта

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История интересна хотя бы тем, что когда-то ведь (и скоро, может быть) наступит подобный момент в наших отношениях с теми же США и с Западом в целом.Лучше всего внешнему миру известно то, что происходит вокруг острова Тайвань, по схеме "очередная провокация американцев и очередной ответ китайцев". История с поездкой в Тайбэй спикера конгресса Нэнси Пелоси — это, в принципе, пустяки. Да, налицо повышение уровня контактов — человек такого ранга, третий после президента, давно не бывал на острове, подрывая этим оговоренный двумя странами принцип "Китай один". Так что Пекин отвечает на поездку традиционно гневно, официальные лица грозят "серьезными мерами", неофициальные добавляют, что "кроме военного ответа" возможен и еще какой-то, похуже, — и интересно, какой же.Не пустяки — это что делают военные корабли в проливе между тем самым островом и материком. Вот американский фрегат проходит по китайским водам, разворачивается и делает это еще раз и еще, если с первого раза не поняли. В ответ там же проходит китайский авианосец.США готовятся объявить Россию спонсором терроризмаИ совсем не пустяки — мелочи, которые публике не очень и заметны. Мелочи эти из серии "уже не знаем, что сказать, чтобы их разъярить". Ладно еще официальные лица из США постоянно высказываются на тему того, помогает Пекин или нет России "обойти санкции", — чтобы создать иллюзию собственного контроля над второй сверхдержавой. Это раздражает. Но вот сейчас Саманта Пауэр — кто-то помнит ее на посту представителя США в ООН? — сейчас она на теплой должности главы американского Агентства по международному развитию (там раздают гранты "своим людям" за рубежом). И на этой должности она сообщает нам, что в продовольственном кризисе в мире виноват... ну мы же знаем, что виноваты мы, правда? Но нет — и тут проблема в Китае, который создает громадные запасы зерна и удобрений. А тем временем миллионы африканцев вот-вот начнут голодать.Вы когда-нибудь слышали, чтобы суверенное государство подвергали критике за то, что оно держит в закромах столько продовольствия или удобрений, сколько считает нужным? Вот именно. И нет чтобы вежливо попросить: дайте излишки голодным. Это, кстати, один из множества таких эпизодов, когда какой угодно американский чиновник считает себя обязанным задирать Китай.И тут возникает вопрос, до каких пределов идиотизма может дойти американское хамство. Причем выясняется, что вопрос этот волнует людей и "по ту сторону".В американском журнале Foreign Affairs появилась статья бывшего премьер-министра Австралии Кевина Радда (сейчас он в США, в должности главы влиятельного мозгового центра — Азиатского сообщества в Нью-Йорке). И ключевая тема о том, что отношениям двух ядерных сверхдержав нужны ограждающие барьеры. Ну примерно как в зоопарке, где якобы на свободе резвятся какие-нибудь носороги, но их от публики отделяют здоровенные железные барьеры толщиной в рельс.Медведев: Россию нельзя винить в том, что европейцы будут мерзнуть зимойМысли здесь такие: ну хорошо, между двумя сверхдержавами идет конкуренция за мировое лидерство. Это бывает. Но зачем эта конкуренция должна превращаться в военное противостояние? Что это за стратегическая свалка без правил, которая, по сути, никем не управляется и не направляется? Нужны, и срочно, те самые барьеры.Барьеры — это хотя бы Хельсинский заключительный акт 1975 года, где довольно четко обозначались линии возможного сотрудничества двух систем, притом что от всей прочей конкуренции никто, понятно, не отказывался. То был главный документ эпохи разрядки напряженности. Разрядка — это как раз то самое, что надо, чтобы хамство не приводило к ядерному конфликту. А еще это документ, известный каждому мелкому чиновнику или военному, — чтобы они знали, что можно говорить и делать, а что нельзя. Вместо того чтобы все было как сейчас, когда каждый считает своим долгом придумать новую провокацию, словесную или физическую.И одно дело, если бы Радд просто предлагал — с его опытом и знаниями в международной политике — правильное решение коллегам. Но он-то пишет о другом: о том, что попытки выстроить такие барьеры ведутся с прошлого года, а уже и само это слово (guardrail) прочно вошло в диалог по линии Пекин — Вашингтон.Оно звучит постоянно в англоязычных публикациях пекинских СМИ. Оно мелькало в 2021 году, когда замминистра обороны Уэнди Шерман встречалась в Тяньцзине с министром иностранных дел Ван И. А после того — в видеоразговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина в ноябре прошлого года, причем употребил его именно Байден: есть необходимость "ограждающих барьеров, чтобы вести такую конкуренцию, что не соскальзывала бы в конфликт".Кстати, такие барьеры — хотя слабые и недостаточные — существуют между Россией и США. Еще в ходе войны в Сирии был контакт между нашими военными и американскими — во избежание случайных столкновений. А сейчас нечто подобное, как ни странно, присутствует в украинском сюжете.Путин обошел Байдена на Ближнем ВостокеВообще-то, мы говорим о какой-то ключевой оси сегодняшних международных отношений — о том, что новый Хельсинкский акт стал главной целью для множества участников таковых.И Кевин Радд пишет, по сути, об одном: почему у США и Пекина пока ничего не получается. С китайской стороны все относительно понятно. Руководство страны не может не опираться на массовую поддержку населения, а население это не любит унижений и требует от руководства твердости, хорошо видя, что Америка уже не та. А вот проблема с Америкой именно в том, что она не та и боится проявить слабость куда больше Пекина.Администрация Байдена слишком много гадостей наговорила Китаю и если сейчас сделает хоть шаг назад от демонстрации фальшивого всесилия, то подставит бок республиканцам. А у тех главная (и тоже заведомо фальшивая) идея состоит в том, что Китай надо запугать и задавить, но демократы слабы по этой части. И вся эта ситуация будет держаться до ноября, когда демократов ожидает погром на выборах в конгресс. Что будет потом — неясно. Но до ноября уже точно о чем-либо договариваться с Китаем будет сложно. Так что пока хамство нарастает. С учетом добавочного фактора — что у Нэнси Пелоси какая-то своя внешняя политика, не та, что у госсекретаря Тони Блинкена. И еще таких политик в рамках одной администрации сколько угодно.То есть нормальной конкуренции сверхдержав мешает дисфункция того, что полагается называть американской демократией. И не забудем внешний фактор: тихий ужас союзников США, которые уже потеряли немало жизней своих граждан (например, в Афганистане), и все зря — требовавшая кровавых жертв Америка уползла оттуда с позором.Кстати, все сказанное относится и к украинскому сюжету. Хамства сколько угодно, понимания, что все пошло не так, тоже. А вот как из этой ситуации выйти — непонятно.Читайте также:Саудовский принц усмехнулся в лицо Байдену из-за неудобного вопросаРоссия и Иран готовы к стратегическому союзу

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

сша, китай, внешняя политика, мнение эксперта