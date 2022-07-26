https://uz.sputniknews.ru/20220726/medvedev-nazval-politiku-es-kokteylem-iz-xamstva-infantilnosti-i-gluposti-26538319.html
Медведев назвал политику ЕС коктейлем из хамства, инфантильности и глупости
Медведев назвал политику ЕС коктейлем из хамства, инфантильности и глупости
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые граждане Европы будут мерзнуть в своих домах этой зимой. 26.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-26T15:48+0500
2022-07-26T15:48+0500
2022-07-26T15:48+0500
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дмитрий медведев
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внешняя политика
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал политику Евросоюза в отношении Москвы коктейлем из хамства, инфантильности и глупости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Ранее Медведев также заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой. Он также добавил, что российская сторона не несет ответственность за инфляцию в странах Европы и США и за то, что американские компании и фирмы из стран — членов Европейского союза потеряли свои многомиллиардные вложения в российскую экономику.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что очередные санкции Европейского союза не повлияют на позицию России. По его словам, "очевидно, что никакие санкции, даже самые жёсткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию".На прошлой неделе Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России, который включает частичное эмбарго на золото.Читайте также:
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дмитрий медведев, ес, внешняя политика, совет безопасности российской федерации, совет безопасности рф, россия, европа, граждане, зима
Медведев назвал политику ЕС коктейлем из хамства, инфантильности и глупости
Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые граждане Европы будут мерзнуть в своих домах этой зимой.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал политику Евросоюза в отношении Москвы коктейлем из хамства, инфантильности и глупости. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Вся нынешняя политика европейцев на российском направлении — отвратительный коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости", — цитирует RT на русском Медведева.
Ранее Медведев также заявил, что не Россия виновата в том, что рядовые европейцы будут мерзнуть в своих домах этой зимой. Он также добавил, что российская сторона не несет ответственность за инфляцию в странах Европы и США и за то, что американские компании и фирмы из стран — членов Европейского союза потеряли свои многомиллиардные вложения в российскую экономику.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что очередные санкции Европейского союза не повлияют на позицию России. По его словам, "очевидно, что никакие санкции, даже самые жёсткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию".
На прошлой неделе Совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций Евросоюза против России, который включает частичное эмбарго на золото.