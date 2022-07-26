https://uz.sputniknews.ru/20220726/norov-vstretilsya-s-glavoy-mid-afganistana--podrobnosti-26530435.html

Норов встретился с главой МИД Афганистана – подробности

Норов встретился с главой МИД Афганистана – подробности

Что обсудили делегации двух стран – читайте в нашем материале.

2022-07-26T11:54+0500

2022-07-26T11:54+0500

2022-07-26T11:54+0500

политика

владимир норов

мид узбекистана

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. И.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с и.о главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, который прибыл в Ташкент для участия в международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". Об этом сообщает ИА "Дунё".По данным внешнеполитического ведомства Узбекистана, в ходе встречи афганская делегация отметила, что инициатива главы республики Шавката Мирзиёева о проведении международной конференции является своевременной и востребованной в связи с тем, что данное мероприятие позволит мировому сообществу получить подробную информацию о текущей ситуации в Афганистане.Также афганская сторона подчеркнула свою приверженность к поддержанию и наращиванию взаимодействия с Узбекистаном и отметила, что он является самым близким и надежным партнером Афганистана.Амир Хан Муттаки в ходе встречи заверил узбекистанскую сторону, что территория Афганистана не будет представлять какую-либо угрозу для Узбекистана и других государств региона.Также и.о. министра иностранных дел Афганистана выразил признательность Узбекистану за оказание гуманитарного содействия стране, в том числе с помощью многофункционального транспортно-логистического хаба в городе Термезе, а также реализации энергетических и инфраструктурных проектов.Норов, в свою очередь, призвал Афганистан принять меры по выполнению основных требований международного сообщества в ближайшее время, в частности, по созданию правительства на основе широкого представительства, соблюдению прав женщин и национальных меньшинств, обеспечению доступа девочек к получению полноценного школьного образования.Читайте также:

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владимир норов, мид узбекистана, афганистан