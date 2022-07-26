https://uz.sputniknews.ru/20220726/prokuratura-ekvadora-provela-obyski-v-dome-eks-prezidenta-moreno-26519199.html

Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено

Прокуратура Эквадора провела обыски в доме экс-президента Морено

Ленина Морено подозревают в хищении предметов культурного наследия – подробности.

2022-07-26T09:33+0500

2022-07-26T09:33+0500

2022-07-26T09:33+0500

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южная америка

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Прокуратура Эквадора провела обыск в доме бывшего президента страны Ленина Морено (2017-2021) в рамках расследования предполагаемого хищения объектов культурного наследия из правительственного дворца Каронделета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter ведомства.Морено в своем Twitter написал, что пригласил следователей к себе домой, чтобы доказать, что обвинения со стороны депутата оппозиционной UNES — движения экс-президента Рафаэля Корреа — "являются их очередной выдумкой".Ранее иск в отношении Морено подала депутат национальной ассамблеи Памела Агирре. В жалобе она утверждает, что из столичного дворца, штаб-квартиры правительства, за годы правления Морено исчезли около 8 тыс. предметов культурного наследия.Читайте также: СМИ: во время бунта в тюрьме Эквадора погибли более 10 заключенныхРоссия расколола "Большую двадцатку"

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