https://uz.sputniknews.ru/20220710/rossiya-raskolola-bolshuyu-dvadtsatku-26070786.html

Россия расколола "Большую двадцатку"

Россия расколола "Большую двадцатку"

Эта история вполне может войти в какие угодно учебники дипломатии, составив в них целую главу.

2022-07-10T14:31+0500

2022-07-10T14:31+0500

2022-07-10T14:31+0500

колумнисты

g20

россия

сша

запад

саммит

бали

индонезия

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Название главы примерно такое: "Как загнать себя в ловушку без малейшего шанса оттуда выбраться". Речь о том, что произошло с командой ведущих стран Запада в Денпасаре (Бали, Индонезия), где на этой неделе заседали министры иностранных дел стран "Большой двадцатки", пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.Напомним: западники заранее сообщали публике (любой, желательно — всему миру), что их задача на Бали — "изолировать" там Россию, наказав таковую за действия на Украине. В том числе изолировать Москву экономически, объяснив прочим участникам встречи, что те тоже должны соблюдать западные санкции против России.Получилось наоборот.Сейчас давайте напомним, что такое "Группа двадцати", чем она должна заниматься и как устроена. На высшем уровне она начала заседать после 2008 года, поскольку возникла необходимость если не совместных глобальных действий, то хотя бы координации таковых для спасения мировой экономики (кризис 2008-го грозил полным ее обрушением и бедствиями для всех). Решили, что координироваться должны двадцать крупнейших экономик мира, без выяснения, кто из них светоч демократии, кто автократ: не до того.G20 сегодня — это более 80 процентов мирового ВВП и 75 процентов глобальной торговли. А кризис… Трудно сравнивать его с 2008 годом, но он, возможно, хуже: по данным ООН, инфляция увеличила ряды нищих в мире на 71 миллион человек, и это только за три последних месяца. Минимум 45 стран нуждаются в срочной продовольственной помощи.Вакханалия самоненависти охватила ЗападИ ни для кого нет никаких секретов насчет того, что надо делать. Все пальцы по всему миру показывают на западную команду, все говорят об одном и том же: если вы в вашей Европе или США желаете не мыться, мерзнуть, платить за бензин втридорога и терпеть прочие лишения, лишь бы навредить России и Китаю, — дело ваше. Но поскольку все это недоумие касается и прочих государств, то тут надо для начала собираться вместе и серьезно разговаривать. А механизма, кроме G20, для такого разговора не существует — разве только ООН, но ведь именно G20 создавалась для координации борьбы с кризисами, невзирая на все прочие факторы, кроме экономического веса.А теперь посмотрим, из кого состоит "Двадцатка". Твердые западники в ней — это Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Южная Корея, Япония и Европейский союз. Незападные или не вполне западные — это Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР. Вот примерно вдоль этой идеологической разделительной полосы и выстроились две противостоящие стороны в Денпасаре.Мы знаем, что в целом говорил на этой встрече Сергей Лавров и какие дополнительные замечания он сделал для прессы. Что говорили другие — особенно в "нашей десятке"? Тут надо учесть, что дипломатию в хамство превратили только лишь западники. Прочие говорят вежливо, иной раз настолько вежливо, что вся встреча напоминает обмен шифровками для тех, кто их понимает.Но, со всеми этими поправками, побоище получилось славным. Китайский министр Ван И, индонезийка Ретно Марсуди, еще несколько человек — да даже и обращавшийся к собравшимся генсек ООН Антониу Гуттереш — все пользовались кодовым словом "многосторонность". То есть призывали не то чтобы Запад, а "всех нас", то есть "Двадцатку", вернуться к своей работе и не решать в одностороннем порядке что-то такое, наносящее экономический ущерб прочим. И еще — члены "Двадцатки" должны "быть партнерами, уважающими друг друга, и вести консультации на равных". В общем, много их было, таких речей.Почему на Западе "заметили" украинский черный рынок вооружений НАТОПовторим: на дипломатическом языке тут все очень мило и вежливо, но вообще-то это погром. Вся "вторая десятка" говорила прежде всего о возвращении механизма G20 к нормальности, а уже дальше, при наступлении нормальности, можно обсуждать меры по совместному разрешению всего букета кризисов — финансового, продовольственного, логистического и прочих.То есть одна часть "Двадцатки", по предварительному сговору на встречах G7 и НАТО, ехала на это заседание, чтобы "исключить" из высшего мирового экономического совета Россию, а кстати, и Китай. Другая часть команды ехала ровно с противоположными целями.Возникает вопрос: а западники знали, что их ждет? Да наверняка. В конце концов, были подготовительные встречи уровнем ниже, заседали и министры финансов. Все эти западники знали, но обреченно грызли кактус со слезами на глазах. А точнее, старательно показывали своим СМИ, как они оттачивают мастерство бойкотов, торжественных уходов с мероприятий и прочей "культуры отмены". И только. Прочим было смешно и противно.Есть вопрос: где лежала главная ошибка? Могли ли западники уберечься от позора? А это смотря когда. Ошибка вообще-то была заложена в самом начале — когда решено было устроить России "санкции из ада". Кто-то не просчитал, что санкции ударят по самим западникам сильнее, чем по России. И что еще больше они ударят по десяткам совершенно непричастных к украинским делам стран мира.Американцы отмечают один из последних Дней независимостиТо, что все пошло не так, что мир не на стороне Запада и только и мечтает, как бы изобразить нейтралитет, увернуться от участия в этих бойкотах и прочих играх, обнаружилось довольно быстро, приблизительно в апреле. Можно было бы с тех пор мягко вырулить из тупика. Вместо этого коллективный Запад решил удвоить ставки, на своих саммитах объявить противником заодно еще Китай — и держаться, держаться этой позиции. Причем заявляя, что Россию надо победить на поле боя.После такой демонстрации идиотизма, понятное дело, никакого смысла в проведении заседаний G20 вообще не оставалось. Хотя не исключается, что по итогам погрома на Бали Запад сделает такой же вывод и сорвет ноябрьский саммит той же организации. Но ведь в этом случае антизападные акции всего прочего мира, потерявшего надежду на "многосторонность", станут мощными и системными, западников из процесса исключат, то есть "изолируют". В общем, выигрыша тут нет и не предвидится.В эти выходные в немецкой газете Welt появилась информация о том, что США и их ключевые европейские союзники в секретном порядке обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине — потому что за такое решение конфликта выступает большинство европейских избирателей. Конечно, они это обсуждают — и не только из-за мнений своих избирателей, как видим, незападная публика думает так же. И тогда у Запада есть какой-то слабый шанс выкарабкаться из тупика. Хотя сколько для этого потребуется времени, что они называют дипломатией, какие благородные истерики будут закатываться на самых разных площадках — вопросы интересные.Читайте также: Генри Киссинджер не отличает поражение от победы

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/642/17/6421726_421:0:2432:2011_100x100_80_0_0_ce0ed8c197fe03cd3635173d35187e4c.jpg

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g20, россия, сша, запад, саммит, бали, индонезия