https://uz.sputniknews.ru/20220726/protsess-dedollarizatsii-zapuschen-vo-vsem-mire-zayavil-volodin-26531879.html

Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин

Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о причинах, почему доллар теряет свои позиции.

2022-07-26T12:36+0500

2022-07-26T12:36+0500

2022-07-26T12:36+0500

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вячеслав володин

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Процесс дедолларизации начался по всему миру, и его невозможно остановить. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.Политик перечислил причины, которые объясняют, почему национальная валюта США теряет свои позиции, и отметил, что существует определенная цикличность, согласно которой каждой мировой валюте отведен период, равный примерно 100 годам.Среди других причин он обозначил необеспеченность доллара реальными товарами и ресурсами - "американский печатный станок ничем не сдерживается", а также использование этой валюты в качестве "инструмента политической борьбы".Кроме этого Володин отметил, что данному процессу способствуют и изменения геополитического характера. Доказательством этому служат взаиморасчеты в нацвалютах и нежелание США "признавать собственные ошибки".Читайте также:

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доллары, вячеслав володин, госдума рф, россия