https://uz.sputniknews.ru/20220726/protsess-dedollarizatsii-zapuschen-vo-vsem-mire-zayavil-volodin-26531879.html
Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин
Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о причинах, почему доллар теряет свои позиции.
2022-07-26T12:36+0500
2022-07-26T12:36+0500
2022-07-26T12:36+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Процесс дедолларизации начался по всему миру, и его невозможно остановить. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.Политик перечислил причины, которые объясняют, почему национальная валюта США теряет свои позиции, и отметил, что существует определенная цикличность, согласно которой каждой мировой валюте отведен период, равный примерно 100 годам.Среди других причин он обозначил необеспеченность доллара реальными товарами и ресурсами - "американский печатный станок ничем не сдерживается", а также использование этой валюты в качестве "инструмента политической борьбы".Кроме этого Володин отметил, что данному процессу способствуют и изменения геополитического характера. Доказательством этому служат взаиморасчеты в нацвалютах и нежелание США "признавать собственные ошибки".Читайте также:
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доллары, вячеслав володин, госдума рф, россия
Процесс дедолларизации запущен во всем мире, заявил Володин
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин рассказал о причинах, почему доллар теряет свои позиции.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Процесс дедолларизации начался по всему миру, и его невозможно остановить. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
Политик перечислил причины, которые объясняют, почему национальная валюта США теряет свои позиции, и отметил, что существует определенная цикличность, согласно которой каждой мировой валюте отведен период, равный примерно 100 годам.
"Насколько быстро (доллар потеряет позиции) - вопрос открытый, но очевидно, что процесс дедолларизации во всем мире запущен, и его не остановить", - цитирует Володина РИА Новости.
Среди других причин он обозначил необеспеченность доллара реальными товарами и ресурсами - "американский печатный станок ничем не сдерживается", а также использование этой валюты в качестве "инструмента политической борьбы".
Кроме этого Володин отметил, что данному процессу способствуют и изменения геополитического характера. Доказательством этому служат взаиморасчеты в нацвалютах и нежелание США "признавать собственные ошибки".
"На смену последнему также придёт новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который всё больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками", - заключил парламентарий.