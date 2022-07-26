https://uz.sputniknews.ru/20220726/rossiya-vyydet-iz-proekta-mks-posle-2024-goda-26545314.html

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

К моменту выхода из проекта "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.

2022-07-26T17:32+0500

2022-07-26T17:32+0500

2022-07-26T17:32+0500

россия

россия

проект

мкс

роскосмос

станция

орбита

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Россия выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами, однако решение по уходу со станции после 2024 года уже принято. Об этом новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.Он подчеркнул, что к моменту выхода из МКС "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.Также он добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет приносил стране новые знания в области космоса.Читайте также:

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россия, проект, мкс, роскосмос, станция, орбита