https://uz.sputniknews.ru/20220726/rossiya-vyydet-iz-proekta-mks-posle-2024-goda-26545314.html
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
К моменту выхода из проекта "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.
2022-07-26T17:32+0500
2022-07-26T17:32+0500
2022-07-26T17:32+0500
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мкс
роскосмос
станция
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Россия выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами, однако решение по уходу со станции после 2024 года уже принято. Об этом новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.Он подчеркнул, что к моменту выхода из МКС "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.Также он добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет приносил стране новые знания в области космоса.Читайте также:
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россия, проект, мкс, роскосмос, станция, орбита
Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
К моменту выхода из проекта "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Россия выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами, однако решение по уходу со станции после 2024 года уже принято. Об этом новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил в докладе президенту России Владимиру Путину.
"Вы знаете, что мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты", – рассказал Борисов.
Он подчеркнул, что к моменту выхода из МКС "Роскосмос" начнет формировать российскую орбитальную станцию.
Также он добавил, что будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет приносил стране новые знания в области космоса.