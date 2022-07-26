https://uz.sputniknews.ru/20220726/smi-v-ssha-rassmatrivayut-vozmojnost-vvedeniya-chs-iz-za-ospy-obezyan-26517683.html

СМИ: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян

СМИ: в США рассматривают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян

Администрация Байдена изучает возможность введения ЧС из-за оспы обезьян, так как в стране уже зафиксировано свыше 2 тыс. случаев заболевания.

2022-07-26T08:30+0500

2022-07-26T08:30+0500

2022-07-26T08:57+0500

в мире

сша

оспа обезьян

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.В администрации Байдена обсуждался этот вопрос с высокопоставленными деятелями в области здравоохранения в США на выходных после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.По сообщению американского медицинского регулятора Центром по контролю и профилактике заболеваний в США зафиксировано около 2,9 тыс. случаев заболевания.Напомним, вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии.Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми при тесном контакте с инфицированным.О заболевании сигнализируют такие симптомы, как лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Часто это сыпь на лице, которая затем распространяется на другие части тела и формируется в струпы.Читайте также: Главный эпидемиолог Грузии рассказал о ситуации вокруг оспы обезьянБилл Гейтс предсказывает новую пандемию

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сша, оспа обезьян