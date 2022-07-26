https://uz.sputniknews.ru/20220726/tsena-na-gaz-v-evrope-podnyalas-vyshe-2000--26544840.html

Цена на газ в Европе поднялась выше $2000

Цена на газ в Европе поднялась выше $2000

Стоимость на газ впервые с марта взлетела выше $2000

2022-07-26T17:57+0500

2022-07-26T17:57+0500

2022-07-26T17:57+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Цена на газ в европейских странах поднялась на 7% и превысила $2000 за тысячу кубов. Об этом сообщает РИА Новости.Так, на данный момент максимальная цена составляет $2003,2 за тысячу кубометров. Стоимость газа подскочила после того, как Газпром заявил об уменьшении поставок по газопроводу "Северный поток". С 27 июля они уменьшатся до 33 млн кубов в сутки, что составит всего 20% от максимальной мощности магистрали.Кроме того, в июне Газпром уже уменьшил прокачку по "Северному потоку" до 40% мощности, в связи с задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". При этом в начале июля Канада решила отправить турбину в Германию для ее последующего возвращения в Россию.Последний раз стоимость газа превышала $2000 в начале марта, тогда из-за опасений наложения санкций на российские энергоресурсы цена топлива приближалась к $4000.В июле стоимость газа на европейской бирже составляет в среднем $1742 за тысячу кубометров. Это в несколько раз превышает показатели аналогичного периода 2021 года. Подобная тенденция наблюдается впервые за всю историю существования газовых хабов.Напомним: Россия начала специальную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также: Канада решила вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток"The Guardian: от санкций больше вреда, чем пользы

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европа, цена, газ