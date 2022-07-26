В Ташкенте снова обсудили вопросы трансафганской железной дороги
© Пресс-служба “Узбекистон темир йуллари”Встреча и. о. председателя правления Xуснутдина Хасилова с генеральным директором афганских железных дорог Бахтом уль-Рахмоном Шарафатом и его заместителем по техническим вопросам Седдики Абдулом Бари
Железная дорога "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" протяженностью 600 км свяжет страны ЦА с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" накануне прошла встреча и. о. председателя правления Xуснутдина Хасилова с генеральным директором афганских железных дорог Бахтом уль-Рахмоном Шарафатом и его заместителем по техническим вопросам Седдики Абдулом Бари. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
На мероприятии Хасилов отметил, что скорейшее осуществление строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обеспечение перевозок грузов в этом направлении, позволит государствам региона по железной дороге выйти к портам Пакистана.
На мероприятии Хасилов отметил, что скорейшее осуществление строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обеспечение перевозок грузов в этом направлении, позволит государствам региона по железной дороге выйти к портам Пакистана.
Также он подчеркнул, что формирование транзитных возможностей для Афганистана приведет к экономическому развитию этой страны, и что АО ”Узбекистон темир йуллари" готово оказать всю необходимую помощь афганским железным дорогам.
Генеральный директор афганских железных дорог Бахт уль-Рахман Шарафат в свою очередь выразил искреннюю благодарность Хасилову за приём и отметил, что рад всестороннему и надежному развитию узбекско-афганских отношений и надеется на дальнейшее развитие долгосрочного сотрудничества в транспортно-коммуникационной системе.
В ходе встречи Бахт уль-Рахман Шарафат также отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества в повышении уровня образования афганской молодежи в Узбекистане.
Напомним, железная дорога "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" протяженностью 600 км свяжет государства Центральной Азии (ЦА) с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.
Генеральный директор афганских железных дорог Бахт уль-Рахман Шарафат в свою очередь выразил искреннюю благодарность Хасилову за приём и отметил, что рад всестороннему и надежному развитию узбекско-афганских отношений и надеется на дальнейшее развитие долгосрочного сотрудничества в транспортно-коммуникационной системе.
В ходе встречи Бахт уль-Рахман Шарафат также отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества в повышении уровня образования афганской молодежи в Узбекистане.
Напомним, железная дорога "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" протяженностью 600 км свяжет государства Центральной Азии (ЦА) с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.
Транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан по новой ж/д составит не 35, а 3-5 дней, а стоимость перевозки одного стандартного грузового контейнера может снизиться почти в три раза.
Вместе с тем, ожидается, что объем грузоперевозок по данному маршруту может составить 10 млн тонн.
До этого в марте в рамках визита в Пакистан президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул особую значимость этого проекта.
"Железная дорога "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" — это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешевый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией. Эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов", — отметил президент Узбекистана.
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