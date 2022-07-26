https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-tashkente-snova-obsudili-voprosy-transafganskoy-jeleznoy-dorogi-26520975.html

В Ташкенте снова обсудили вопросы трансафганской железной дороги

В Ташкенте снова обсудили вопросы трансафганской железной дороги

Железная дорога "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" протяженностью 600 км свяжет страны ЦА с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.

2022-07-26T12:15+0500

2022-07-26T12:15+0500

2022-07-26T12:15+0500

общество

трансафганская железная дорога

узбекистан

афганистан

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В АО "Узбекистон темир йуллари" накануне прошла встреча и. о. председателя правления Xуснутдина Хасилова с генеральным директором афганских железных дорог Бахтом уль-Рахмоном Шарафатом и его заместителем по техническим вопросам Седдики Абдулом Бари. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".На мероприятии Хасилов отметил, что скорейшее осуществление строительства железной дороги "Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар" и обеспечение перевозок грузов в этом направлении, позволит государствам региона по железной дороге выйти к портам Пакистана.Также он подчеркнул, что формирование транзитных возможностей для Афганистана приведет к экономическому развитию этой страны, и что АО ”Узбекистон темир йуллари" готово оказать всю необходимую помощь афганским железным дорогам.Генеральный директор афганских железных дорог Бахт уль-Рахман Шарафат в свою очередь выразил искреннюю благодарность Хасилову за приём и отметил, что рад всестороннему и надежному развитию узбекско-афганских отношений и надеется на дальнейшее развитие долгосрочного сотрудничества в транспортно-коммуникационной системе.В ходе встречи Бахт уль-Рахман Шарафат также отметил необходимость дальнейшего развития сотрудничества в повышении уровня образования афганской молодежи в Узбекистане.Напомним, железная дорога "Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар" протяженностью 600 км свяжет государства Центральной Азии (ЦА) с большими морскими портами Пакистана для развития регионального сообщения и торговли.Транспортировка товаров из Пакистана в Узбекистан по новой ж/д составит не 35, а 3-5 дней, а стоимость перевозки одного стандартного грузового контейнера может снизиться почти в три раза.Вместе с тем, ожидается, что объем грузоперевозок по данному маршруту может составить 10 млн тонн.До этого в марте в рамках визита в Пакистан президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул особую значимость этого проекта.Читайте также: Пять лет, пять направлений: основные результаты реформ в Узбекистане — инфографикаЗа пять полных лет гражданство Узбекистана приняло свыше 20 тыс. человек

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трансафганская железная дорога, узбекистан, афганистан