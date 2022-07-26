https://uz.sputniknews.ru/20220726/vlastyam-afganistana-nujno-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-s-sosedyami--ekspert-26550477.html

Властям Афганистана нужно экономическое сотрудничество с соседями – эксперт

Властям Афганистана нужно экономическое сотрудничество с соседями – эксперт

Участники международной конференции по Афганистану в Ташкенте поставили перед новым правительством Афганистана разграничительные линии по ряду вопросов... 26.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-26T20:51+0500

2022-07-26T20:51+0500

2022-07-26T20:51+0500

политика

афганистан

узбекистан

мнение эксперта

конференция

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. В Ташкенте завершилась Международная конференция "Афганистан: безопасность и экономическое развитие". Об итогах встречи рассказал историк, востоковед, эксперт по Центральной Азии Дмитрий Верхотуров.По словам эксперта, на встрече центрально-азиатские страны четко поставили перед действующим афганским правительством разграничительные линии по ряду вопросов, включая права женщин и противодействие терроризму.Фактически, эта конференция показала, что Афганистан нуждается в сотрудничестве больше, чем остальные государства-участники встречи. Временное правительство страны интенсивно ведет переговоры, чтобы включиться в экономическую деятельность региона, которая позволит исправить бедственное положение афганцев.С одной стороны, Узбекистан здесь на более сильной позиции и выдвигает требования к афганскому правительству о соблюдении прав женщин, отсутствии терроризма и другие. С другой стороны, республика заинтересована в сотрудничестве с новым правительством Афганистана, поскольку давно пытается разрешить вопрос афганского мира.Талибану* нужно дать время на то, чтобы адаптироваться к ответственности за всю страну и народ. Сейчас в движении есть и радикалы, и люди, которые склоняются к компромиссу между тем, как они видят Афганистан и тем, что требуют от них соседи. Внутри организации идет своя борьба и есть сильные противоречия, отметил эксперт.* — движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте также: Мирзиёев: восстановление экономики Афганистана должно стать общим приоритетом

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

афганистан, узбекистан, мнение эксперта, конференция