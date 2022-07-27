https://uz.sputniknews.ru/20220727/chavushoglu-zayavil-chto-produktovoy-sdelke-pytalis-pomeshat-nekotorye-strany--26571691.html

Чавушоглу заявил, что продуктовой сделке пытались помешать некоторые страны

Чавушоглу заявил, что продуктовой сделке пытались помешать некоторые страны

Глава МИД Турции заявил в интервью телеканалу tv100 о попытке некоторых стран помешать продуктовой сделке, чтобы "ослабить Россию".

2022-07-27T15:32+0500

2022-07-27T15:32+0500

2022-07-27T15:32+0500

в мире

мевлют чавушоглу

турция

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о наличии стран, которые препятствовали подписанию продуктовой сделки, пишет РИА Новости.В интервью телеканалу tv100, он отметил, что такие государства выступают за продолжение конфликта на Украине.По его словам, до подписания документа турецкой стороной была проведена сложная работа, все беспокойства сторон были обсуждены.Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна состоялось 22 июля в Стамбуле.Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Читайте также:Всемирный голод без украинского зерна: реальность или пропаганда?Лавров прокомментировал подписание сделки по транспортировке украинского зерна

турция

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мевлют чавушоглу, турция