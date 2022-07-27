https://uz.sputniknews.ru/20220727/debaty-v-velikobritanii-prerval-groxot-na-teme-rossii--video-26562329.html

Дебаты в Великобритании прервал грохот на теме России — видео

Дебаты в Великобритании прервал грохот на теме России — видео

Дебаты кандидатов в премьеры Британии прервались, когда глава МИД Лиз Трасс говорила о противостоянии с Россией.

2022-07-27T12:04+0500

2022-07-27T12:04+0500

2022-07-27T12:04+0500

в мире

великобритания

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Вторые выборные дебаты между кандидатами на пост премьер-министра Великобритании экс-главой минфина Риши Сунаком и главой МИД Лиз Трасс неожиданно прервались в прямом эфире на теме противостояния с Россией. Во время ответа Трасс на вопрос о противостоянии России неожиданно послышался грохот, напоминавший падение чего-либо. Они прикрыла рот ладонью и сказала: "О боже мой", затем направилась в сторону источника шума.На телеканале Talk TV, проводившем трансляцию, позже объяснили, что в этот момент ведущая программы Кейт МакКанн потеряла сознание и упала. С ней все в порядке, но, по совету медиков, дебаты на этом завеошились.На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.Читайте также:СМИ: Джонсон хочет успеть еще раз посетить КиевНазвана дата слушаний по вопросу референдума о независимости Шотландии

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