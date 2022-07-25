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СМИ: Джонсон хочет успеть еще раз посетить Киев
СМИ: Джонсон хочет успеть еще раз посетить Киев
Подавший в отставку премьер хочет успеть посетить Украину.
2022-07-25T12:42+0500
2022-07-25T12:42+0500
в мире
сми
борис джонсон
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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует последний раз посетить Киев, прежде чем окончательно сложит свои полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.Джонсон собирается в третий раз посетить Киев, до этого он был там в апреле и июне. Целью визита является встреча с Зеленским.Напомним, Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Читайте также:Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страныПремьер-министр Эстонии объявила об отставке
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сми, борис джонсон, киев

СМИ: Джонсон хочет успеть еще раз посетить Киев

12:42 25.07.2022
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон у своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон у своей резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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По данным британской газеты "Telegraph", подавший в отставку премьер-министр хочет успеть посетить Украину.
ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует последний раз посетить Киев, прежде чем окончательно сложит свои полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.
Джонсон собирается в третий раз посетить Киев, до этого он был там в апреле и июне. Целью визита является встреча с Зеленским.
"Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет", — добавил анонимный источник издания.
Напомним, Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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