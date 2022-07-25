https://uz.sputniknews.ru/20220725/smi-djonson-xochet-uspet-esche-raz-posetit-kiev--26492096.html

СМИ: Джонсон хочет успеть еще раз посетить Киев

СМИ: Джонсон хочет успеть еще раз посетить Киев

Подавший в отставку премьер хочет успеть посетить Украину.

2022-07-25T12:42+0500

2022-07-25T12:42+0500

2022-07-25T12:42+0500

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борис джонсон

киев

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ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует последний раз посетить Киев, прежде чем окончательно сложит свои полномочия. Об этом сообщает РИА Новости.Джонсон собирается в третий раз посетить Киев, до этого он был там в апреле и июне. Целью визита является встреча с Зеленским.Напомним, Борис Джонсон 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.Читайте также:Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьера страныПремьер-министр Эстонии объявила об отставке

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сми, борис джонсон, киев