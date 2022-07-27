https://uz.sputniknews.ru/20220727/eksport-rossiyskogo-uglya-perenastraivaetsya-ot-evropy-v-storonu-azii-i-afriki-26581469.html

Экспорт российского угля перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки

Экспорт российского угля перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки

Эксперты Института энергетики и финансов рассказали, что в этом меясце структура экспорта российского угла заметно изменилась.

2022-07-27T19:05+0500

2022-07-27T19:05+0500

2022-07-27T19:05+0500

россия

экспорт

уголь

европа

азия

африка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25334778_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_86f2050bf7eb0217b17b1f73eb966d23.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Перенастройка альтернативных Европе поставок угля из России на экспорт в июле 2022 года ускорилась, несмотря на то, что рентабельность поставок остается под давлением, заявляют эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).По данным ИЭФ, в апреле и июне структура экспорта угля из России практически не менялась, поставки угля в Европу продолжали занимать 33-35% от суммарного экспорта, а уже в июле российские компании стали активнее отгружать уголь на альтернативные направления, в основном в Китай и государства Ближнего Востока, а также Северной Африки, включая Турцию.Кроме этого, экспорт российского угля в Польшу и Финляндию практически обнулился. Одновременно с этим поставки угля в Великобританию расширились наряду с поставками в Италию и Францию, хотя в первом квартале текущего года они практически отсутствовали.Читайте также:

россия

азия

африка

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экспорт, уголь, европа, азия, африка