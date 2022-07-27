https://uz.sputniknews.ru/20220727/eksport-rossiyskogo-uglya-perenastraivaetsya-ot-evropy-v-storonu-azii-i-afriki-26581469.html
Экспорт российского угля перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки
Экспорт российского угля перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки
Эксперты Института энергетики и финансов рассказали, что в этом меясце структура экспорта российского угла заметно изменилась.
2022-07-27T19:05+0500
2022-07-27T19:05+0500
2022-07-27T19:05+0500
россия
экспорт
уголь
европа
азия
африка
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Перенастройка альтернативных Европе поставок угля из России на экспорт в июле 2022 года ускорилась, несмотря на то, что рентабельность поставок остается под давлением, заявляют эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).По данным ИЭФ, в апреле и июне структура экспорта угля из России практически не менялась, поставки угля в Европу продолжали занимать 33-35% от суммарного экспорта, а уже в июле российские компании стали активнее отгружать уголь на альтернативные направления, в основном в Китай и государства Ближнего Востока, а также Северной Африки, включая Турцию.Кроме этого, экспорт российского угля в Польшу и Финляндию практически обнулился. Одновременно с этим поставки угля в Великобританию расширились наряду с поставками в Италию и Францию, хотя в первом квартале текущего года они практически отсутствовали.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
экспорт, уголь, европа, азия, африка
Экспорт российского угля перенастраивается от Европы в сторону Азии и Африки
Эксперты Института энергетики и финансов рассказали, что в этом меясце структура экспорта российского угла заметно изменилась.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Перенастройка альтернативных Европе поставок угля из России на экспорт в июле 2022 года ускорилась, несмотря на то, что рентабельность поставок остается под давлением, заявляют
эксперты Института энергетики и финансов (ИЭФ).
По данным ИЭФ, в апреле и июне структура экспорта угля из России практически не менялась, поставки угля в Европу продолжали занимать 33-35% от суммарного экспорта, а уже в июле российские компании стали активнее отгружать уголь на альтернативные направления, в основном в Китай и государства Ближнего Востока, а также Северной Африки, включая Турцию.
"За период 1-17 июля поставки российского угля в Европу (включая трейдинг через Кипр и Швейцарию) сократились почти вдвое, а поставки в Китай и страны Ближнего Востока и Северной Африки (включая Турцию), напротив, существенно возросли", - отмечает ИЭФ.
Кроме этого, экспорт российского угля в Польшу и Финляндию практически обнулился. Одновременно с этим поставки угля в Великобританию расширились наряду с поставками в Италию и Францию, хотя в первом квартале текущего года они практически отсутствовали.