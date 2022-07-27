https://uz.sputniknews.ru/20220727/glava-mvd-karakalpakstana-smenil-sferu-deyatelnosti-26560138.html
Глава МВД Каракалпакстана сменил сферу деятельности
Глава МВД Каракалпакстана сменил сферу деятельности
Глава МВД Каракалпакстана ушел на работу в совет министров республики. Ранее свой пост покинул прокурор.
2022-07-27T11:22+0500
2022-07-27T11:22+0500
2022-07-27T11:22+0500
общество
мвд
каракалпакстан
прокурор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26559316_117:56:680:372_1920x0_80_0_0_e3cd5a16b946f6df0053cf006e610d71.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Министр внутренних дел Республики Каракалпакстан Аманбай Оринбаев освобожден от занимаемой должности, сообщает Национальное информационное агентство УзА.Отмечается, что теперь Оринбаев будет работать первым заместителем председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам экологии и развития Приаралья.Он был назначен на пост главы МВД в начале марта, до этого чуть больше трёх месяцев возглавлял Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.Ранее в Каракалпакстане сменился прокурор. Это кресло вновь занял Эркабай Таджиев, который уже работал в этой должности в 2016-2017 годах.Читайте также:Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия ЧП в КаракалпакстанеВ ГП раскрыли, сколько силовиков пострадали из-за беспорядков в Каракалпакстане
каракалпакстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/1b/26559316_51:0:744:520_1920x0_80_0_0_810394c9ce49cd88896ea5e5fa676e95.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд, каракалпакстан, прокурор
Глава МВД Каракалпакстана сменил сферу деятельности
Глава МВД Каракалпакстана ушел на работу в совет министров республики. Ранее свой пост покинул прокурор.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Министр внутренних дел Республики Каракалпакстан Аманбай Оринбаев освобожден от занимаемой должности, сообщает Национальное информационное агентство УзА.
Отмечается
, что теперь Оринбаев будет работать первым заместителем председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам экологии и развития Приаралья.
Он был назначен на пост главы МВД в начале марта, до этого чуть больше трёх месяцев возглавлял Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.
Ранее в Каракалпакстане сменился
прокурор. Это кресло вновь занял Эркабай Таджиев, который уже работал в этой должности в 2016-2017 годах.