https://uz.sputniknews.ru/20220727/glava-mvd-karakalpakstana-smenil-sferu-deyatelnosti-26560138.html

Глава МВД Каракалпакстана сменил сферу деятельности

Глава МВД Каракалпакстана сменил сферу деятельности

Глава МВД Каракалпакстана ушел на работу в совет министров республики. Ранее свой пост покинул прокурор.

2022-07-27T11:22+0500

2022-07-27T11:22+0500

2022-07-27T11:22+0500

общество

мвд

каракалпакстан

прокурор

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Министр внутренних дел Республики Каракалпакстан Аманбай Оринбаев освобожден от занимаемой должности, сообщает Национальное информационное агентство УзА.Отмечается, что теперь Оринбаев будет работать первым заместителем председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан по вопросам экологии и развития Приаралья.Он был назначен на пост главы МВД в начале марта, до этого чуть больше трёх месяцев возглавлял Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД Узбекистана.Ранее в Каракалпакстане сменился прокурор. Это кресло вновь занял Эркабай Таджиев, который уже работал в этой должности в 2016-2017 годах.Читайте также:Мирзиёев подписал указ о досрочном прекращении действия ЧП в КаракалпакстанеВ ГП раскрыли, сколько силовиков пострадали из-за беспорядков в Каракалпакстане

каракалпакстан

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мвд, каракалпакстан, прокурор