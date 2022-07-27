https://uz.sputniknews.ru/20220727/kirkorov-posetil-voennyy-gospital-v-krymu-26554866.html

Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму

Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму

Певец Филипп Киркоров посетил бойцов спецоперации, проходящих реабилитацию в Крыму

2022-07-27T08:30+0500

2022-07-27T08:30+0500

2022-07-27T08:30+0500

россия

филипп киркоров

крым

спецоперация

военные

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ТАШКЕНТ, 27 июл– Sputnik. Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию бойцами спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.По словам артиста, в Крым он приехал с концертной программой, но узнав, что на территории полуострова лечатся российские военные, которые получили ранения в ходе спецоперации, то принял решение их навестить.Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

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филипп киркоров, крым, спецоперация, военные