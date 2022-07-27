https://uz.sputniknews.ru/20220727/kirkorov-posetil-voennyy-gospital-v-krymu-26554866.html
Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму
Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму
Певец Филипп Киркоров посетил бойцов спецоперации, проходящих реабилитацию в Крыму
2022-07-27T08:30+0500
2022-07-27T08:30+0500
2022-07-27T08:30+0500
россия
филипп киркоров
крым
спецоперация
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/943/68/9436828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9f82b209368ea1d5942080d5339112ee.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл– Sputnik. Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию бойцами спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.По словам артиста, в Крым он приехал с концертной программой, но узнав, что на территории полуострова лечатся российские военные, которые получили ранения в ходе спецоперации, то принял решение их навестить.Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Читайте также: Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/943/68/9436828_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_6226f3941bfa1de4a7dffbadcccda959.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
филипп киркоров, крым, спецоперация, военные
Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму
Певец Филипп Киркоров посетил бойцов спецоперации, проходящих реабилитацию в Крыму
ТАШКЕНТ, 27 июл– Sputnik.
Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию бойцами спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости
.
По словам артиста, в Крым он приехал с концертной программой, но узнав, что на территории полуострова лечатся российские военные, которые получили ранения в ходе спецоперации, то принял решение их навестить.
"В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт", - сказал Киркоров журналистам.
Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.