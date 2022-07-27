https://uz.sputniknews.ru/20220727/korrespondent-pobyval-v-odnom-iz-samyx-obstrelivaemyx-poselke-dnr--video--26579841.html

Корреспондент побывал в одном из самых обстреливаемых поселке ДНР – видео

Корреспондент побывал в одном из самых обстреливаемых поселке ДНР – видео

Жители поселка рассказали, как живут под обстрелами ВСУ.

2022-07-27T18:01+0500

2022-07-27T18:01+0500

2022-07-27T18:15+0500

специальная военная операция россии в донбассе

днр

украина

обстрел

видеоролик

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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Жительницы поселка Гольмовский Горловского района ДНР рассказали российскому корреспонденту, что ВСУ каждый день обстреливает мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.Женщина рассказала, что в начале июня по ее дому ударила ракета. Две квартиры в поселке полностью разрушены.Расстояние от жилых домов до позиций украинских военных составляет всего 800 метров. Обстрелы ведутся почти постоянно.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областейЧитайте также:В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдумеВ освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео

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днр, украина, обстрел, видеоролик