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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220727/korrespondent-pobyval-v-odnom-iz-samyx-obstrelivaemyx-poselke-dnr--video--26579841.html
Корреспондент побывал в одном из самых обстреливаемых поселке ДНР – видео
Корреспондент побывал в одном из самых обстреливаемых поселке ДНР – видео
Жители поселка рассказали, как живут под обстрелами ВСУ.
2022-07-27T18:01+0500
2022-07-27T18:15+0500
специальная военная операция россии в донбассе
днр
украина
обстрел
видеоролик
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ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Жительницы поселка Гольмовский Горловского района ДНР рассказали российскому корреспонденту, что ВСУ каждый день обстреливает мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.Женщина рассказала, что в начале июня по ее дому ударила ракета. Две квартиры в поселке полностью разрушены.Расстояние от жилых домов до позиций украинских военных составляет всего 800 метров. Обстрелы ведутся почти постоянно.Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областейЧитайте также:В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдумеВ освобожденной Волновахе восстанавливают мирную жизнь – видео
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Корреспондент побывал в одном из самых обстреливаемых поселке ДНР – видео

18:01 27.07.2022 (обновлено: 18:15 27.07.2022)
© Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазбитое окно
Разбитое окно - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Алексей Куденко
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Жители поселка рассказали, как живут под постоянными обстрелами украинских военных. Расстояния от их жилых домов до позиций ВСУ меньше километра.
ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Жительницы поселка Гольмовский Горловского района ДНР рассказали российскому корреспонденту, что ВСУ каждый день обстреливает мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
"Обстрелы идут ежедневно. Бывает такое, что просвета нет, то есть 10-15 минут, может быть, два часа мы отдыхаем. Вот с такой периодичностью идет обстрел", - уточнила жительница поселка.
Женщина рассказала, что в начале июня по ее дому ударила ракета. Две квартиры в поселке полностью разрушены.
Расстояние от жилых домов до позиций украинских военных составляет всего 800 метров. Обстрелы ведутся почти постоянно.
"Они и раньше стреляли, но не так. Не 152-м. Не "Градами". Ко мне "Град" прилетел, я вынесла 12 мешков мусора с порохом", - добавила другая жительница поселка.
Напомним: Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой.
При этом ВСУ ведут практически беспрерывные обстрелы городов и сел ДНР и ЛНР, а также наносят удары по освобожденной территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей
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