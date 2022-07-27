https://uz.sputniknews.ru/20220727/v-zaporojskuyu-oblast-vozvraschayutsya-jiteli-dlya-uchastiya-v-referendume-26557248.html

В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме

В Запорожскую область возвращаются жители для участия в референдуме

Референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России планируют провести в начале осени.

2022-07-27T10:15+0500

2022-07-27T10:15+0500

2022-07-27T10:15+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

референдум

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Население начало активно возвращаться в освобожденную часть Запорожской области для получения российских паспортов и участия в референдуме, сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России планируют провести в начале осени, предположительно, в первой половине сентября, говорил ранее Рогов.По словам Рогова, люди связываются с родными или соседями, оставшимися в Запорожской области, и, получив объективную информацию о ситуации в регионе, где налаживается мирная жизнь, решают вернуться домой.Также Рогов подчеркнул, что численность населения области от нынешней цифры увеличится на 15-20%".Кроме того, он сообщил, что в освобожденную часть области начали массово переезжать жители областного центра — города Запорожье, который пока еще находится под контролем Киева.Напомним, Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также: В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешаетКредиты жителей Запорожья перед банками Украины обнулятТысячи украинцев запросили российское гражданство

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