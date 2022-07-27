https://uz.sputniknews.ru/20220727/lavrov-kitay-stanet-sleduyuschey-tselyu-zapada-posle-rossii-26580429.html

Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России

Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад может нарушить все принципы, если решит кого-то наказать.

2022-07-27T18:23+0500

2022-07-27T18:23+0500

2022-07-27T18:23+0500

россия

сергей лавров

китай

запад

россия

министр

министры иностранных дел

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/17/26455246_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4c0b7493e5913364967e720b11b47781.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", западные страны могут ввести санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время выступления перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе.Также глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что Запад может нарушить все принципы, если "решит кого-то наказать".Известно, что во вторник министр прибыл в столицу Эфиопию, где находится штаб-квартира Африканского союза, в рамках африканского турне. По прилету он провел краткую встречу с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.Читайте также:

россия

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сергей лавров, китай, запад, россия, министр, министры иностранных дел