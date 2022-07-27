https://uz.sputniknews.ru/20220727/lavrov-kitay-stanet-sleduyuschey-tselyu-zapada-posle-rossii-26580429.html
Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России
Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад может нарушить все принципы, если решит кого-то наказать.
2022-07-27T18:23+0500
2022-07-27T18:23+0500
2022-07-27T18:23+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", западные страны могут ввести санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время выступления перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе.Также глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что Запад может нарушить все принципы, если "решит кого-то наказать".Известно, что во вторник министр прибыл в столицу Эфиопию, где находится штаб-квартира Африканского союза, в рамках африканского турне. По прилету он провел краткую встречу с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.Читайте также:
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сергей лавров, китай, запад, россия, министр, министры иностранных дел
Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад может нарушить все принципы, если решит кого-то наказать.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", западные страны могут ввести санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время выступления перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе.
"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай – на втором месте", – цитирует РИА Новости министра.
Также глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что Запад может нарушить все принципы, если "решит кого-то наказать".
"Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", – добавил Лавров.
Известно, что во вторник министр прибыл в столицу Эфиопию, где находится штаб-квартира Африканского союза, в рамках африканского турне. По прилету он провел краткую встречу с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.