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Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России
Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад может нарушить все принципы, если решит кого-то наказать.
2022-07-27T18:23+0500
2022-07-27T18:23+0500
россия
сергей лавров
китай
запад
россия
министр
министры иностранных дел
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", западные страны могут ввести санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время выступления перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе.Также глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что Запад может нарушить все принципы, если "решит кого-то наказать".Известно, что во вторник министр прибыл в столицу Эфиопию, где находится штаб-квартира Африканского союза, в рамках африканского турне. По прилету он провел краткую встречу с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.Читайте также:
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сергей лавров, китай, запад, россия, министр, министры иностранных дел

Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России

18:23 27.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Запад может нарушить все принципы, если решит кого-то наказать.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", западные страны могут ввести санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил во время выступления перед иностранными дипломатами в посольстве России в Аддис-Абебе.

"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай на втором месте", – цитирует РИА Новости министра.

Также глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что Запад может нарушить все принципы, если "решит кого-то наказать".

"Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", добавил Лавров.

Известно, что во вторник министр прибыл в столицу Эфиопию, где находится штаб-квартира Африканского союза, в рамках африканского турне. По прилету он провел краткую встречу с главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом.
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