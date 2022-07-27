https://uz.sputniknews.ru/20220727/posledstviya-udara-vsu-po-antonovskomu-mostu--video--26576581.html

Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту – видео

Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту – видео

В данный момент мост закрыт для проведения ремонтных работ.

2022-07-27T16:36+0500

2022-07-27T16:36+0500

2022-07-27T16:36+0500

специальная военная операция россии в донбассе

обстрел

украина

видеоролик

ракета

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Движение по Антоновскому мосту в Херсонской области перекрыли после ракетного удара украинских военных, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Стремоусова, ВСУ выпустили по мосту более десяти ракетных снарядов, однако система противовоздушной обороны отразила большую часть.Также замглавы подчеркнул, что удары по мосту никак не отразятся на ходе боевых действий. Они только немного усложнят жизнь гражданам. Продукты питания доставят жителям области вовремя, для этого военные уже организовали паромные переправы и понтоны.Напомним: Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также:В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешаетМинобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео

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обстрел, украина, видеоролик, ракета