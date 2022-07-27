Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20220727/posledstviya-udara-vsu-po-antonovskomu-mostu--video--26576581.html
Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту – видео
Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту – видео
В данный момент мост закрыт для проведения ремонтных работ.
2022-07-27T16:36+0500
2022-07-27T16:36+0500
специальная военная операция россии в донбассе
обстрел
украина
видеоролик
ракета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0b/26101835_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_ce3a0f2b30be310da3098769f73749bf.jpg
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Движение по Антоновскому мосту в Херсонской области перекрыли после ракетного удара украинских военных, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.По словам Стремоусова, ВСУ выпустили по мосту более десяти ракетных снарядов, однако система противовоздушной обороны отразила большую часть.Также замглавы подчеркнул, что удары по мосту никак не отразятся на ходе боевых действий. Они только немного усложнят жизнь гражданам. Продукты питания доставят жителям области вовремя, для этого военные уже организовали паромные переправы и понтоны.Напомним: Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.Читайте также:В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешаетМинобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/0b/26101835_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3492862f1c0a1931400a2616ee8ddda6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
обстрел, украина, видеоролик, ракета

Последствия удара ВСУ по Антоновскому мосту – видео

16:36 27.07.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAРакетная система HIMARS. Архивное фото
Ракетная система HIMARS. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
Подписаться на
Yandex newsTelegram
ВСУ выпустили более десяти снарядов по мосту. В данный момент он закрыт для проведения ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Движение по Антоновскому мосту в Херсонской области перекрыли после ракетного удара украинских военных, рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.
"Попадания по Антоновскому мосту были, движение мы перекрыли. Будем ремонтировать", – уточнил замглавы администрации.
По словам Стремоусова, ВСУ выпустили по мосту более десяти ракетных снарядов, однако система противовоздушной обороны отразила большую часть.
Также замглавы подчеркнул, что удары по мосту никак не отразятся на ходе боевых действий. Они только немного усложнят жизнь гражданам. Продукты питания доставят жителям области вовремя, для этого военные уже организовали паромные переправы и понтоны.
Напомним: Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины.
В регионах начали работу военно-гражданские администрации, идет трансляция российских телеканалов и радиостанций, а также восстановление торговых связей с Крымом.
Читайте также:
В Херсонской области считают, что референдуму в регионе никто не помешает
Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видео
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0