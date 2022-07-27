https://uz.sputniknews.ru/20220727/saidov-shkolnaya-forma-v-etom-godu-ne-budet-obyazatelnoy-26569513.html
Саидов: школьная форма в этом году не будет обязательной
Саидов: школьная форма в этом году не будет обязательной
Школьную форму будут вводить постепенно.
2022-07-27T13:49+0500
2022-07-27T13:49+0500
2022-07-27T15:03+0500
общество
министерство народного образования узбекистана
школьная форма
учебный год
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В 2022-2023 учебном году единая школьная форма не будет обязательна, заявил министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов сегодня на брифинге.По словам министра, ношение формы планируют внедрять поэтапно до 2025 года.Министр отметил, что учитывая национальные ценности, ученикам не запрещается надевать в школу национальный платок.Кроме того, местные хокимияты выделят для малообеспеченных семей дополнительные средства из местного бюджета и фондов на покупку школьной формы.Также Саидов обратил внимание, что администрация учебного заведения не обязана приобретать форму у какого-то определённого поставщика.Министерство народного образования республики готово не только рассмотреть любые предложение учащихся и их родителей по вопросу дизайна и качества школьной формы, но и совместно совершенствовать ее облик.Глава МНО добавил, что информация о введении с этого года единой формы для учителей – дезинформация.Напомним: в мае появилась информация школьную форму в Узбекистане введут уже с 2022/2023 учебного года.Читайте также:Текстильщики сшили полтора миллиона комплектов школьной формыВ Узбекистане прошла очередная аттестация учителей
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министерство народного образования узбекистана, школьная форма, учебный год
Саидов: школьная форма в этом году не будет обязательной
13:49 27.07.2022 (обновлено: 15:03 27.07.2022)
Форму в школах будут вводить постепенно, в новом учебном году ее можно купить по усмотрению родителей.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В 2022-2023 учебном году единая школьная форма не будет обязательна, заявил министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов сегодня на брифинге.
По словам министра, ношение формы планируют внедрять поэтапно до 2025 года.
"С учётом того, что требуется определённое время для процесса адаптации, единая школьная форма будет поэтапно внедряться до 2025 года. То есть с нового учебного года, с сентября 2022 года перед родителям не будет ставиться обязательное требование о покупке единой школьной формы и в отношении школьников, которые пришли в школу без единой школьной формы, никакие претензии не будут предъявляться", — объяснил Саидов.
Министр отметил, что учитывая национальные ценности, ученикам не запрещается надевать в школу национальный платок.
"Есть некоторое недопонимание касательно одежды школьниц, то длины юбок и рукавов кофт. Следует отметить, что минимальная длина указана в утвержденных размерах. То есть допускается удлинение юбок и кофт школьниц, но они не могут быть короче указанного размера", — уточнил глава МНО.
Кроме того, местные хокимияты выделят для малообеспеченных семей дополнительные средства из местного бюджета и фондов на покупку школьной формы.
Также Саидов обратил внимание, что администрация учебного заведения не обязана приобретать форму у какого-то определённого поставщика.
"Такая ситуация не допускается. Продажа школьной формы будет организована с августа в удобных местах и на школьных ярмарках в центре каждого района и города", — подчеркнул министр.
Министерство народного образования республики готово не только рассмотреть любые предложение учащихся и их родителей по вопросу дизайна и качества школьной формы, но и совместно совершенствовать ее облик.
Глава МНО добавил, что информация о введении с этого года единой формы для учителей – дезинформация.
Напомним: в мае появилась информация школьную форму в Узбекистане введут уже с 2022/2023 учебного года.