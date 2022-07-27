https://uz.sputniknews.ru/20220727/saidov-shkolnaya-forma-v-etom-godu-ne-budet-obyazatelnoy-26569513.html

Саидов: школьная форма в этом году не будет обязательной

Саидов: школьная форма в этом году не будет обязательной

Школьную форму будут вводить постепенно.

2022-07-27T13:49+0500

2022-07-27T13:49+0500

2022-07-27T15:03+0500

общество

министерство народного образования узбекистана

школьная форма

учебный год

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В 2022-2023 учебном году единая школьная форма не будет обязательна, заявил министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов сегодня на брифинге.По словам министра, ношение формы планируют внедрять поэтапно до 2025 года.Министр отметил, что учитывая национальные ценности, ученикам не запрещается надевать в школу национальный платок.Кроме того, местные хокимияты выделят для малообеспеченных семей дополнительные средства из местного бюджета и фондов на покупку школьной формы.Также Саидов обратил внимание, что администрация учебного заведения не обязана приобретать форму у какого-то определённого поставщика.Министерство народного образования республики готово не только рассмотреть любые предложение учащихся и их родителей по вопросу дизайна и качества школьной формы, но и совместно совершенствовать ее облик.Глава МНО добавил, что информация о введении с этого года единой формы для учителей – дезинформация.Напомним: в мае появилась информация школьную форму в Узбекистане введут уже с 2022/2023 учебного года.Читайте также:Текстильщики сшили полтора миллиона комплектов школьной формыВ Узбекистане прошла очередная аттестация учителей

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министерство народного образования узбекистана, школьная форма, учебный год