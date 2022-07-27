https://uz.sputniknews.ru/20220727/snova-jara-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-na-segodnya-26554476.html

Снова жара: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Снова жара: синоптики рассказали о погоде на сегодня

Специалисты предупреждают, что по предгорной и горной территории Ферганской области возможны сели и паводки.

2022-07-27T07:48+0500

2022-07-27T07:48+0500

2022-07-27T07:48+0500

общество

прогноз погоды

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/06/19556407_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_9b2ed39b593397da7d316d917ae656a5.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В Ташкенте сегодня небольшая облачность, без осадков, во второй половине дня возможно усиление ветра. Температура воздуха 40-42 градуcа, сообщает пресс-служба Узгидромета.Каракалпакстан и Хорезмская область:Переменная облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27 градусов, днем 32-37 градусов.Бухарская и Навоийская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, включая пыльный поземок. Температура ночью 27-32 градуcа, днем 38-43 градуса.Ташкентская, Самаркандская, Джизакская и Сырдарьинская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 22-27 градусов, днем 38-43 градуса.Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30 градусов, днем 40-45 градусов.Наманганская, Андижанская и Ферганская области:Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 21-26 градусов, днем 38-43 градуса.Горные и предгорные районы:Небольшая облачность, без осадков, местами возможно усиление ветра. Температура ночью 20-25 градусов, днем 30-35 градусов.Читайте также: Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августаАтабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

прогноз погоды, узгидромет