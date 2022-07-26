https://uz.sputniknews.ru/20220726/atabekov-sluchaev-zabolevaniya-xoleroy-v-uzbekistane-net--26537932.html

Атабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет

Атабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет

Атабеков опроверг информацию о заболевании в республике.

2022-07-26T14:26+0500

2022-07-26T14:26+0500

2022-07-26T15:00+0500

общество

минздрав узбекистана

болезнь

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. На территории Узбекистана не выявлено ни одного случая заболевания холерой, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба АИМК. Так, информация о проникновении заболевания в республику с территории Афганистана является дезинформацией.Холера – это опасное острое инфекционное заболевание, попадающее в организм с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболевание чрезвычайно заразное.Ранее Атабеков сообщил, что в республике нет случаев заражения оспой обезьян.Читайте также:В Минздраве рассказали, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19В России оценили риск завоза новой лихорадки из Африки

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минздрав узбекистана, болезнь