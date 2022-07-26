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Атабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет
Атабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет
Атабеков опроверг информацию о заболевании в республике.
2022-07-26T14:26+0500
2022-07-26T14:26+0500
2022-07-26T15:00+0500
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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. На территории Узбекистана не выявлено ни одного случая заболевания холерой, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба АИМК. Так, информация о проникновении заболевания в республику с территории Афганистана является дезинформацией.Холера – это опасное острое инфекционное заболевание, попадающее в организм с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболевание чрезвычайно заразное.Ранее Атабеков сообщил, что в республике нет случаев заражения оспой обезьян.Читайте также:В Минздраве рассказали, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19В России оценили риск завоза новой лихорадки из Африки
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минздрав узбекистана, болезнь
Атабеков: случаев заболевания холерой в Узбекистане нет
14:26 26.07.2022 (обновлено: 15:00 26.07.2022)
Замначальника эпидемиологической службы при Министерстве здравоохранения опроверг информацию о наличии заболевания в республике.
ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik.
На территории Узбекистана не выявлено ни одного случая заболевания холерой, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков на брифинге Агентства информации и массовых коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба
АИМК.
Так, информация о проникновении заболевания в республику с территории Афганистана является дезинформацией.
Холера – это опасное острое инфекционное заболевание, попадающее в организм с зараженными пищевыми продуктами или водой. Заболевание чрезвычайно заразное.
Ранее Атабеков сообщил
, что в республике нет случаев заражения оспой обезьян.