https://uz.sputniknews.ru/20220727/turkmenistan-uvelichil-proizvodstvo-nefteproduktov-26558270.html
Туркменистан увеличил производство нефтепродуктов
Туркменистан увеличил производство нефтепродуктов
Туркменистан увеличил производство нефтепродуктов по основным товарным позициям. Углеводороды экспортируются преимущественно в Азию и Европу.
2022-07-27T10:36+0500
2022-07-27T10:36+0500
2022-07-27T10:36+0500
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Туркменистан за первые шесть месяцев 2022 года увеличил экспорт нефтепродуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную газета "Нейтральный Туркменистан".Вместе с тем увеличилось и их производство. Так, за это время только в Туркменбаши рост переработки составил 103,6 процента. Газета отмечает, что за 6 месяцев текущего года на предприятие было поставлено 2, 405 миллиона тонн нефти, что на 75 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Это позволило с начала нынешнего года произвести 811 тысяч тонн автобензина всех видов, из них 208 тысяч тонн сверх плана.Увеличение производства нефтепродуктов прослеживается по основным позициям товарной линейки, которая насчитывает более 20 наименований топливной и нефтехимической продукции. Это керосин всех видов, дизельное топливо (в том числе гидроочищенное), судовое топливо, нефтебитумы, нефтяной кокс, смазочные масла и т.д.Согласно официальным сообщениям, Туркмения ежегодно добывает более 10 миллионов тонн нефти. По запасам природного газа, страна входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром.Читайте также:Туркменистан поможет Узбекистану "добраться" до КаспияТуркменистан поставит Узбекистану дорожный битум
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туркменистан, нефтепродукты, азия, европа, экспорт
Туркменистан увеличил производство нефтепродуктов
Туркменистан увеличил производство нефтепродуктов по основным товарным позициям. Углеводороды экспортируются преимущественно в Азию и Европу.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Туркменистан за первые шесть месяцев 2022 года увеличил экспорт нефтепродуктов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на правительственную газета "Нейтральный Туркменистан".
Вместе с тем увеличилось и их производство. Так, за это время только в Туркменбаши рост переработки составил 103,6 процента.
"По итогам первого полугодия только на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) переработано свыше 2,398 миллиона тонн нефти при темпе роста переработки 103,6 процента и выполнении плановых заданий на 111,3 процента", - говорится в сообщении.
Газета отмечает, что за 6 месяцев текущего года на предприятие было поставлено 2, 405 миллиона тонн нефти, что на 75 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Это позволило с начала нынешнего года произвести 811 тысяч тонн автобензина всех видов, из них 208 тысяч тонн сверх плана.
Увеличение производства нефтепродуктов прослеживается по основным позициям товарной линейки, которая насчитывает более 20 наименований топливной и нефтехимической продукции. Это керосин всех видов, дизельное топливо (в том числе гидроочищенное), судовое топливо, нефтебитумы, нефтяной кокс, смазочные масла и т.д.
"Продукция комплекса реализуется на внутреннем рынке и отправляется на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, преимущественно в Азию и Европу!", — подчеркивает газета.
Согласно официальным сообщениям, Туркмения ежегодно добывает более 10 миллионов тонн нефти. По запасам природного газа, страна входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром.