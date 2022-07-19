https://uz.sputniknews.ru/20220719/turkmenistan-postavit-uzbekistanu-dorojnyy-bitum--26326535.html

Туркменистан поставит Узбекистану дорожный битум

Туркменистан поставит Узбекистану дорожный битум

Битум – это инженерно-строительный материал.

2022-07-19T16:38+0500

2022-07-19T16:38+0500

2022-07-19T16:38+0500

в мире

туркменистан

экспорт

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0d/23964136_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d5f47d12ce96954fa8abbf24f5a762c9.jpg

ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Туркменистан экспортирует Узбекистану около трех тысяч тонн битума для дорог, информационное агентство "Дуне".Турменистан поставит битум, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. За первые семь месяцев года этот завод произвел больше 14 тысяч тонн материала.Согласно двусторонним договорённостям, первая партия высококачественной продукции в количестве более 1 тысячи тонн уже была отправлена в Узбекистан. Планируется, что до конца года экспорт увеличат до 3 тысяч тонн.Напомним: на прошлой неделе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приезжал в Узбекистан с официальным визитом. В ходе переговоров главы двух стран подписали ряд документов, направленных на дальнейшее сотрудничество. Читайте также:Президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей – фотоУзбекистан и Туркменистан подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

туркменистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туркменистан, экспорт, узбекистан