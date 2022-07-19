https://uz.sputniknews.ru/20220719/turkmenistan-postavit-uzbekistanu-dorojnyy-bitum--26326535.html
Туркменистан поставит Узбекистану дорожный битум
Туркменистан поставит Узбекистану дорожный битум
Битум – это инженерно-строительный материал.
2022-07-19T16:38+0500
2022-07-19T16:38+0500
2022-07-19T16:38+0500
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ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik. Туркменистан экспортирует Узбекистану около трех тысяч тонн битума для дорог, информационное агентство "Дуне".Турменистан поставит битум, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. За первые семь месяцев года этот завод произвел больше 14 тысяч тонн материала.Согласно двусторонним договорённостям, первая партия высококачественной продукции в количестве более 1 тысячи тонн уже была отправлена в Узбекистан. Планируется, что до конца года экспорт увеличат до 3 тысяч тонн.Напомним: на прошлой неделе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приезжал в Узбекистан с официальным визитом. В ходе переговоров главы двух стран подписали ряд документов, направленных на дальнейшее сотрудничество. Читайте также:Президент Туркменистана посадил дерево на Аллее почетных гостей – фотоУзбекистан и Туркменистан подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
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туркменистан, экспорт, узбекистан
Туркменистан поставит Узбекистану дорожный битум
Битум – это инженерно-строительный материал, используемый в различных сферах деятельности. Например, он используется при строительстве дорог и зданий, прокладке трубопроводов, производстве асфальтобетона.
ТАШКЕНТ, 19 июл – Sputnik.
Туркменистан экспортирует Узбекистану около трех тысяч тонн битума для дорог, информационное агентство "Дуне
".
Турменистан поставит битум, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. За первые семь месяцев года этот завод произвел больше 14 тысяч тонн материала.
Согласно двусторонним договорённостям, первая партия высококачественной продукции в количестве более 1 тысячи тонн уже была отправлена в Узбекистан. Планируется, что до конца года экспорт увеличат до 3 тысяч тонн.
Напомним: на прошлой неделе президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов приезжал
в Узбекистан с официальным визитом. В ходе переговоров главы двух стран подписали
ряд документов, направленных на дальнейшее сотрудничество.