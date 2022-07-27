https://uz.sputniknews.ru/20220727/uzbekistan-i-afganistan-obsudili-sotrudnichestvo-v-sfere-obrazovaniya--26575522.html
Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере образования
Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере образования
Узбекистан представил проекты по образованию в республике.
2022-07-27T15:53+0500
2022-07-27T15:53+0500
2022-07-27T15:53+0500
политика
узбекистан
афганистан
образование
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В рамках международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" состоялась презентация проектов по возможности образования афганских студентов в Узбекистане. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил Мумин Ибодов, руководитель информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования.Например, в Сурхандарьинской области создали учебный центр по обучению афганских граждан. На базе центра проводятся краткосрочные курсы и семинары для афганских специалистов, работающих в различных сферах. В частности, такие мероприятия проводят для представителей правоохранительных служб Афганистана и специалистов по аграрному хозяйству.Кроме того, в рамках проекта ПРООН в центре откроют профессиональные учебные курсы по таким направлениям, как "Транспорт и авторемонт", "Швейное дело", "Информатика и информационные технологии", "Агробизнес и маркетинг".В Ташкентском государственном университете востоковедения уже более 60 лет готовят специалистов по афганским языкам – пушту, дари, а также истории Афганистана. В настоящее время 250 студентов учебного заведения изучают эти языки как основной и второй иностранный.Так, растет число афганской молодёжи, изъявивших желание учиться в Узбекистане. В 2021-2022 учебном году количество афганских студентов в вузах республики составило 223 человека. Эта цифра увеличилась почти в 5 раз по сравнению с 2020 годом.Более того, на форуме обсудили перспективы сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран и дальнейшего увеличения количества афганской молодежи, получающей образование, а также предложения по подготовке и повышению квалификации кадров в учебных центрах.Читайте также:Норов подвел итоги конференции по АфганистануНоров встретился со студентами ведущих вузов Узбекистана
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узбекистан, афганистан, образование, сотрудничество
Узбекистан и Афганистан обсудили сотрудничество в сфере образования
На конференции представили ряд проектов по возможности афганцев получить образование в учебных заведениях республики.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. В рамках международной конференции "Афганистан: безопасность и экономическое развитие" состоялась презентация проектов по возможности образования афганских студентов в Узбекистане. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил Мумин Ибодов, руководитель информационной службы Министерства высшего и среднего специального образования.
Например, в Сурхандарьинской области создали учебный центр по обучению афганских граждан. На базе центра проводятся краткосрочные курсы и семинары для афганских специалистов, работающих в различных сферах. В частности, такие мероприятия проводят для представителей правоохранительных служб Афганистана и специалистов по аграрному хозяйству.
Кроме того, в рамках проекта ПРООН в центре откроют профессиональные учебные курсы по таким направлениям, как "Транспорт и авторемонт", "Швейное дело", "Информатика и информационные технологии", "Агробизнес и маркетинг".
В Ташкентском государственном университете востоковедения уже более 60 лет готовят специалистов по афганским языкам – пушту, дари, а также истории Афганистана. В настоящее время 250 студентов учебного заведения изучают эти языки как основной и второй иностранный.
Так, растет число афганской молодёжи, изъявивших желание учиться в Узбекистане. В 2021-2022 учебном году количество афганских студентов в вузах республики составило 223 человека. Эта цифра увеличилась почти в 5 раз по сравнению с 2020 годом.
Более того, на форуме обсудили перспективы сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран и дальнейшего увеличения количества афганской молодежи, получающей образование, а также предложения по подготовке и повышению квалификации кадров в учебных центрах.