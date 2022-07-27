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В Афганистане снова произошло землетрясение
В Афганистане снова произошло землетрясение
По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила более пяти баллов – подробности.
2022-07-27T08:51+0500
2022-07-27T08:51+0500
2022-07-27T08:51+0500
в мире
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землетрясение
сейсмолог
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. На территории Афганистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.Подземные толчки зарегистрированы 27 июля в 01.37 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 526 км от Ташкента и на глубине 200 км.Магнитуда колебаний составила 5,6 баллов.Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.Трагедия произошла 22 июня в 1.34 по ташкентскому времени в четырех районах юго-восточной провинции Пактика. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.Читайте также: В Кыргызстане обнаружили древние захоронения скифовЖителям японской префектуры Сидзуока рекомендовали эвакуироваться
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афганистан, землетрясение, сейсмолог
В Афганистане снова произошло землетрясение
По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила более пяти баллов – подробности.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
На территории Афганистана произошло землетрясение, сообщает пресс-служба
Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга Узбекистана.
Подземные толчки зарегистрированы 27 июля в 01.37 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 526 км от Ташкента и на глубине 200 км.
Магнитуда колебаний составила 5,6 баллов.
Ранее в Афганистане случилось мощное землетрясение магнитудой 6,1 балла, которое унесло жизни свыше 1000 человек.
Трагедия произошла 22 июня в 1.34 по ташкентскому времени в четырех районах юго-восточной провинции Пактика. Землетрясение также затронуло Хост и ряд других провинций страны.
Тогда, по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, в Кабул спецборт доставил 74 тонны гуманитарной помощи, включающей в себя продовольствие, товары первой необходимости и медикаменты.
Напомним, ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. По данным Академии наук, атлас состоит из семи глав и содержит свыше 70 карт. Также в него включены проекции по геологической и тектонической тематикам.