https://uz.sputniknews.ru/20220726/jitelyam-yaponskoy-prefektury-sidzuoka-rekomendovali-evakuirovatsya-26517998.html

Жителям японской префектуры Сидзуока рекомендовали эвакуироваться

Жителям японской префектуры Сидзуока рекомендовали эвакуироваться

Подробности о причинах масштабной эвакуации читайте в нашем материале.

2022-07-26T08:51+0500

2022-07-26T08:51+0500

2022-07-26T08:56+0500

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ТАШКЕНТ, 26 июл – Sputnik. Более 190 тыс. человек в центральной японской префектуре Сидзуока получили рекомендацию об эвакуации в связи с риском возникновения оползней из-за продолжающихся в регионе ливневых дождей, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.По данным телеканала, рекомендация вынесена для 2 333 человек, проживающих в городе Косай префектуры Сидзуока на побережье лагунного озера Хамана и более 189,5 тыс. жителям города Ханамацу в этой же префектуре.В регионе объявлен четвертый из пяти возможных уровней опасности, что является рекомендацией к эвакуации в безопасные районы, пока это возможно.Согласно данным Главного метеорологического агентства, за сутки в ряде районов префектуры Сидзуока может выпасть до 100 миллиметров осадков.Читайте также: Вулкан Сакурадзима в Японии выбросил новый столб пепла на высоту 2 200 метровКак защититься от жары в чиллюКак спастись от селевых потоков — 10 рекомендаций от МЧС Узбекистана

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япония, наводнение, эвакуация