https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-kyrgyzstane-obnarujili-drevnie-zaxoroneniya-skifov-26537300.html

В Кыргызстане обнаружили древние захоронения скифов

В Кыргызстане обнаружили древние захоронения скифов

На месте обнаружения ведутся археологические работы.

2022-07-26T14:45+0500

2022-07-26T14:45+0500

2022-07-26T14:56+0500

в мире

кыргызстан

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Кыргызстане при строительстве железной дороги обнаружили древние захоронения скифов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу".По данным пресс-службы, захоронения нашли на территории строящегося участка железной дороги из Балыкчы в Кочкор. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана определило их памятниками археологии и объектами культурно-исторического наследия.Предприятие "Кыргыз Темир Жолу" взяло на себя контроль обеспечения сохранности объектов, а также обсудило с учёными состояние захоронений и решило финансировать их раскопки и перезахоронения.Ранее в Казахстане в Талдинском археологическом парке нашли три редких древних захоронения.Напомним: скифы – древний кочевой народ, населявший территории степей между нижним течением Дуная и Дона, включая степи Крыма и районы, прилегающие к Северному Причерноморью. Читайте также:В Италии обнаружили золотую коллекцию Бухарского эмираВ Ташкенте обнаружили новый археологический памятник – фото

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кыргызстан, археологические раскопки