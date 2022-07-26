https://uz.sputniknews.ru/20220726/v-kyrgyzstane-obnarujili-drevnie-zaxoroneniya-skifov-26537300.html
В Кыргызстане обнаружили древние захоронения скифов
В Кыргызстане обнаружили древние захоронения скифов
На месте обнаружения ведутся археологические работы.
2022-07-26T14:45+0500
2022-07-26T14:45+0500
2022-07-26T14:56+0500
в мире
кыргызстан
археологические раскопки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26315437_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_0f4d3fff754c2b48b0031ad1e2ff019f.jpg
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Кыргызстане при строительстве железной дороги обнаружили древние захоронения скифов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу".По данным пресс-службы, захоронения нашли на территории строящегося участка железной дороги из Балыкчы в Кочкор. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана определило их памятниками археологии и объектами культурно-исторического наследия.Предприятие "Кыргыз Темир Жолу" взяло на себя контроль обеспечения сохранности объектов, а также обсудило с учёными состояние захоронений и решило финансировать их раскопки и перезахоронения.Ранее в Казахстане в Талдинском археологическом парке нашли три редких древних захоронения.Напомним: скифы – древний кочевой народ, населявший территории степей между нижним течением Дуная и Дона, включая степи Крыма и районы, прилегающие к Северному Причерноморью. Читайте также:В Италии обнаружили золотую коллекцию Бухарского эмираВ Ташкенте обнаружили новый археологический памятник – фото
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/07/13/26315437_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_c8bea48b64b7c8e346ac23a0f1ab5b17.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кыргызстан, археологические раскопки
В Кыргызстане обнаружили древние захоронения скифов
14:45 26.07.2022 (обновлено: 14:56 26.07.2022)
В данный момент на месте обнаружения останков ведутся археологические работы, которые продлятся два месяца.
ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. В Кыргызстане при строительстве железной дороги обнаружили древние захоронения скифов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпредприятия "Кыргыз Темир Жолу".
По данным пресс-службы, захоронения нашли на территории строящегося участка железной дороги из Балыкчы в Кочкор. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана определило их памятниками археологии и объектами культурно-исторического наследия.
"На строящемся участке железной дороги из Балыкчы в Кочкор, в частности, при проектировании перехода подземной магистрали через горный массив Боз-Бармак были обнаружены древние захоронения", - уточнили в пресс-службе.
Предприятие "Кыргыз Темир Жолу" взяло на себя контроль обеспечения сохранности объектов, а также обсудило с учёными состояние захоронений и решило финансировать их раскопки и перезахоронения.
"На данный момент заключен договор с соответствующими специалистами, которые приступили к раскопкам предполагаемых древнескифских курганов по обеим сторонам строящейся железной дороги. Ведутся земляные работы в Боз-Бармакском массиве на участке протяженностью 540 метров. Они продлятся два месяца", - отметила пресс-служба.
Ранее в Казахстане в Талдинском археологическом парке нашли
три редких древних захоронения.
Напомним: скифы – древний кочевой народ, населявший территории степей между нижним течением Дуная и Дона, включая степи Крыма и районы, прилегающие к Северному Причерноморью.