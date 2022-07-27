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В махаллях Узбекистана создадут микроцентры

В махаллях Узбекистана создадут микроцентры

Предприниматели, которые создадут микропредприятия, получат налоговые льготы, а госсобственность и земля им будет выдаваться в аренду на определенных условиях.

2022-07-27T09:33+0500

2022-07-27T09:33+0500

2022-07-27T09:33+0500

общество

узбекистан

махалля

предприниматели

льготы

земля

аренда

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Президент Узбекистана подписал постановление о создании в махаллях микроцентров промышленности, ремесел, домашнего хозяйства и животноводства, сообщает Минюст.Как отмечается, микропредприятия со статусом юридического лица создадут в 421 махалле. Объекты госсобственности и земли им будут переданы в аренду на следующих условиях:Получат предприниматели и льготу в размере 50% по земельному налогу и налогу на имущество.Микроцентры создут на базе пустующих объектов госсобственности либо на свободных земельных участках. При этом площадь каждого микроцентра не должна превышать 150 кв. м объекта государственной собственности или 0,1 гектара земельного участка.Читайте также: Какие изменения произойдут в Узбекистане с 1 августаКак будут выплачивать пособие по беременности и родам

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узбекистан, махалля, предприниматели, льготы, земля, аренда