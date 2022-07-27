https://uz.sputniknews.ru/20220727/v-nalogovyy-kodeks-vnesli-ryad-izmeneniy--podrobnosti--26578941.html

В Налоговый кодекс внесли ряд изменений – подробности

В Налоговый кодекс внесли ряд изменений – подробности

В кодекс внесли важные изменения и дополнения.

2022-07-27T17:18+0500

2022-07-27T17:18+0500

2022-07-27T17:41+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции республики.Согласно документу, налог на услуги мобильной связи установили в 10%, уменьшив его на 5%.Также в совокупный доход не будут включать доходы студентов от организации учебных и спортивных кружков и оказания репетиторских услуг на территории вузов Узбекистана.Кроме того, расходы, потраченные налогоплательщиком на оплату обучения в образовательных организациях, не будут считаться его доходами.Согласно закону, оплата налогоплательщиком учебы в частных образовательных организациях в размере до 3 млн сумов на каждого ребенка не будет облагаться налогом.При этом налог на доходы граждан-нерезидентов, полученные по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера (за исключением прибыли от дивидендов и процентов, а также доходов от фрахта), будет определяться в размере 12%.Документ установил, что участки земли, на которых стоят антенно-мачтовые металлические конструкции и их части не облагаются налогом в сельской местности (за исключением городов и районных центров).Вместе с тем, с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2024 года прибыль граждан (резидентов и нерезидентов) от дивидендов по акциям освобождается от налога на доходы физических лиц.Льготы по таможенным пошлинам, учитываемые актами президента и правительства республики, а также принятые до 1 июля 2022 года, действуют до конца их срока действия.Читайте также:В махаллях Узбекистана создадут микроцентрыНалог от продажи квартиры: что необходимо знать

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кодекс, налоги, изменения