https://uz.sputniknews.ru/20220727/v-tashkente-proydet-vsemirnaya-konferentsiya-yunesko-26553512.html

В Ташкенте пройдет Всемирная конференция ЮНЕСКО

В Ташкенте пройдет Всемирная конференция ЮНЕСКО

В столице Узбекистана пройдет конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Участники обсудят будущее сферы.

2022-07-27T07:32+0500

2022-07-27T07:32+0500

2022-07-27T07:32+0500

общество

ташкент

юнеско

конференция

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/917/83/9178351_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_4d627887361845d6bad2702453a82bbb.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста пройдет 14-16 ноября в Ташкенте. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции в Министерстве дошкольного образования, сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии ожидается участие глав международных организаций и финансовых институтов, министров образования стран-членов ЮНЕСКО, а также ведущих экспертов в области науки и образования.Также были упомянуты действующие проекты по повышению качества и доступности образования для дошкольников.Напомним, в июле 2019-го показатель охвата дошкольным образованием в Узбекистане составлял 40,5%, а в прошлом году достиг 60%.Один из проектов по решению проблем дошкольного образования — мобильные детские сады на колесах. Оборудованные автобусы отправляются в села и отдаленные районы страны, в них есть все необходимое для обучения дошколят. Таких садов по стране 48, они работают в 96 самых отдаленных районах Узбекистана.В рамках проекта более 6,2 тыс. детей смогли получить дошкольное образование.А за последние пять лет количество детей в стране, получающих дошкольное образование, увеличилось с 27% до 67%.В течение текущего года власти страны намерены охватить дошкольным образованием еще 45 тысяч детей, благодаря программе государственно-частного партнерства, когда предприниматель открывает сад совместно с государством.Читайте также: Полное видео заявления Норова с конференции по АфганистануВ Самарканде появится консульство Российской Федерации

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, юнеско, конференция, узбекистан