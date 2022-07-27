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https://uz.sputniknews.ru/20220727/v-tashkente-proydet-vsemirnaya-konferentsiya-yunesko-26553512.html
В Ташкенте пройдет Всемирная конференция ЮНЕСКО
В Ташкенте пройдет Всемирная конференция ЮНЕСКО
В столице Узбекистана пройдет конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Участники обсудят будущее сферы.
2022-07-27T07:32+0500
2022-07-27T07:32+0500
общество
ташкент
юнеско
конференция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста пройдет 14-16 ноября в Ташкенте. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции в Министерстве дошкольного образования, сообщает корреспондент Sputnik.В мероприятии ожидается участие глав международных организаций и финансовых институтов, министров образования стран-членов ЮНЕСКО, а также ведущих экспертов в области науки и образования.Также были упомянуты действующие проекты по повышению качества и доступности образования для дошкольников.Напомним, в июле 2019-го показатель охвата дошкольным образованием в Узбекистане составлял 40,5%, а в прошлом году достиг 60%.Один из проектов по решению проблем дошкольного образования — мобильные детские сады на колесах. Оборудованные автобусы отправляются в села и отдаленные районы страны, в них есть все необходимое для обучения дошколят. Таких садов по стране 48, они работают в 96 самых отдаленных районах Узбекистана.В рамках проекта более 6,2 тыс. детей смогли получить дошкольное образование.А за последние пять лет количество детей в стране, получающих дошкольное образование, увеличилось с 27% до 67%.В течение текущего года власти страны намерены охватить дошкольным образованием еще 45 тысяч детей, благодаря программе государственно-частного партнерства, когда предприниматель открывает сад совместно с государством.Читайте также: Полное видео заявления Норова с конференции по АфганистануВ Самарканде появится консульство Российской Федерации
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ташкент, юнеско, конференция, узбекистан

В Ташкенте пройдет Всемирная конференция ЮНЕСКО

07:32 27.07.2022
© Sputnik / Ирина КалашниковаШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2022
© Sputnik / Ирина Калашникова
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В столице Узбекистана пройдет конференция по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Участники обсудят будущее сферы.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. II Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего возраста пройдет 14-16 ноября в Ташкенте. Об этом рассказали в ходе пресс-конференции в Министерстве дошкольного образования, сообщает корреспондент Sputnik.
В мероприятии ожидается участие глав международных организаций и финансовых институтов, министров образования стран-членов ЮНЕСКО, а также ведущих экспертов в области науки и образования.
“При принятии Ташкентской декларации мы осветим повестку на будущее, а также обсудим вопросы, связанные с образованием до 2030 года. Составим дорожную карту по решению существующих проблем так, чтобы мы смогли обеспечить доступность дошкольного образования для каждого ребенка”, — рассказал корреспонденту Sputnik руководитель отдела политики и систем непрерывного обучения штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже Борхен Чакрун.
Также были упомянуты действующие проекты по повышению качества и доступности образования для дошкольников.
"Хочу отметить, что очень много проектов у нас работает уже сейчас. К примеру, "Aqlvoy" мобильные сады, игровые группы, которые мы создали совместно с ЮНИСЕФ. Группы посещения домов для детей дошкольного возраста с особенностями в развитии. Более того, созданы образовательные хабы, где готовят волонтеров, которые посещают детей, не только имеющих ограниченные возможности, но и проживающих в далеких махаллях и не имеющих возможность получать образование в своей местности”, — отметила в своей речи министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин.
Напомним, в июле 2019-го показатель охвата дошкольным образованием в Узбекистане составлял 40,5%, а в прошлом году достиг 60%.
Один из проектов по решению проблем дошкольного образования — мобильные детские сады на колесах. Оборудованные автобусы отправляются в села и отдаленные районы страны, в них есть все необходимое для обучения дошколят. Таких садов по стране 48, они работают в 96 самых отдаленных районах Узбекистана.
В рамках проекта более 6,2 тыс. детей смогли получить дошкольное образование.
А за последние пять лет количество детей в стране, получающих дошкольное образование, увеличилось с 27% до 67%.
В течение текущего года власти страны намерены охватить дошкольным образованием еще 45 тысяч детей, благодаря программе государственно-частного партнерства, когда предприниматель открывает сад совместно с государством.
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