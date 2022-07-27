https://uz.sputniknews.ru/20220727/v-uzbekistan-iz-rossii-vernuli-detey-sirot--26553857.html
В Узбекистан из России вернули детей-сирот
В Узбекистан из России вернули детей-сирот
Была сформирована специальная межведомственная группа, которая установила местонахождение детей в разных городах России и подготовила необходимые документы для процесса возвращения.
2022-07-27T08:09+0500
2022-07-27T08:09+0500
2022-07-27T08:09+0500
общество
узбекистан
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дети
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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Совместная работа детских омбудсменов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 19 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека.Как отмечается, детский омбудсман Узбекистана Алия Юнусова связалась с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой с просьбой помочь в организации возвращения на родину детей.В Узбекистане была сформирована специальная межведомственная группа, которая установила местонахождение детей в разных городах России и подготовила необходимые документы для процесса возвращения. Детей первоначально доставили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алтуфьево" в Москве, а затем — в Узбекистан.Читайте также: Как будут выплачивать пособие по беременности и родамВ Самарканде появится консульство Российской Федерации
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узбекистан, сироты, дети
В Узбекистан из России вернули детей-сирот
Была сформирована специальная межведомственная группа, которая установила местонахождение детей в разных городах России и подготовила необходимые документы для процесса возвращения.
ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik.
Совместная работа детских омбудсменов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 19 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без родителей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека.
"Девятнадцать детей, граждан Узбекистана, оставшихся без родительской опеки и нуждающихся в помощи, доставили 25 июля в Узбекистан", — говорится в сообщении.
Как отмечается, детский омбудсман Узбекистана Алия Юнусова связалась с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой с просьбой помочь в организации возвращения на родину детей.
В Узбекистане была сформирована специальная межведомственная группа, которая установила местонахождение детей в разных городах России и подготовила необходимые документы для процесса возвращения.
Детей первоначально доставили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алтуфьево" в Москве, а затем — в Узбекистан.