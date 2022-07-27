https://uz.sputniknews.ru/20220727/v-uzbekistan-iz-rossii-vernuli-detey-sirot--26553857.html

В Узбекистан из России вернули детей-сирот

В Узбекистан из России вернули детей-сирот

Была сформирована специальная межведомственная группа, которая установила местонахождение детей в разных городах России и подготовила необходимые документы для процесса возвращения.

2022-07-27T08:09+0500

2022-07-27T08:09+0500

2022-07-27T08:09+0500

общество

узбекистан

сироты

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/11/20109746_0:161:2285:1446_1920x0_80_0_0_0d06c7c09306527f91fcf7f06619cc2c.jpg

ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Совместная работа детских омбудсменов Узбекистана и России помогла вернуть на родину 19 узбекистанских детей, находившихся в РФ и оставшихся без родителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека.Как отмечается, детский омбудсман Узбекистана Алия Юнусова связалась с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой с просьбой помочь в организации возвращения на родину детей.В Узбекистане была сформирована специальная межведомственная группа, которая установила местонахождение детей в разных городах России и подготовила необходимые документы для процесса возвращения. Детей первоначально доставили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Алтуфьево" в Москве, а затем — в Узбекистан.Читайте также: Как будут выплачивать пособие по беременности и родамВ Самарканде появится консульство Российской Федерации

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, сироты, дети