https://uz.sputniknews.ru/20220727/zamgenseka-shos-vse-bolshe-stran-ne-jelayut-jit-po-navyazannym-pravilam-26582197.html

Замгенсека ШОС: все больше стран не желают жить по навязанным "правилам"

Замгенсека ШОС: все больше стран не желают жить по навязанным "правилам"

США с союзниками все четче противопоставляют себя международному сообществу, в котором все больше стран не хотят жить по навязанным из вне "правилам", заявил замгенсека ШОС Григорий Логвинов.

2022-07-27T19:26+0500

2022-07-27T19:26+0500

2022-07-27T19:26+0500

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Все больше государств не желают жить по навязываемым им извне правилам, заявил РИА Новости заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов.Тем временем, по его словам, США и их единомышленники все отчетливее противопоставляют себя остальной части международного сообщества. Он отметил, что "все больше государств мира не желают жить по "правилам", навязываемым им извне, хотят сами определять свою судьбу, самостоятельно выбирать свой общественно-политический уклад и пути развития, а не механически следовать чуждым им шаблонам и представлениям".Он обратил внимание, что население "семьи ШОС" составляет практически половину населения планеты и занимает около четверти площади земной суши. При этом, ШОС ни с кем не вступает в противоборство, а формирует на своем пространстве обстановку взаимного уважения, взаимовыгодного сотрудничества, стабильности, спокойствия и общего процветания.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите организации в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:Главы МИД ШОС обсудят ситуацию в мире на встрече в ТашкентеЛевин: страны ШОС — ключевые торговые партнеры России

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