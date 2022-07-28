https://uz.sputniknews.ru/20220728/glavy-mid-rossii-i-kitaya-vstretilis-v-tashkente--video-26613101.html

Главы МИД России и Китая встретились в Ташкенте – видео

Главы МИД России и Китая встретились в Ташкенте – видео

Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И в рамках СМИД стран Шанхайской организации сотрудничества. 28.07.2022, Sputnik Узбекистан

2022-07-28T16:02+0500

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политика

сергей лавров

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщило посольство России в своем официальном Telegram-канале.Известно, что между главами внешнеполитических ведомств России и Китая проходят переговоры в рамках встреч глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Заседание СМИД ШОС проводится в Ташкенте 28-29 июля.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:

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сергей лавров, мид россии, мид рф, китай, кнр