Главы МИД России и Китая встретились в Ташкенте – видео
16:02 28.07.2022 (обновлено: 16:11 28.07.2022)
Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И в рамках СМИД стран Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщило посольство России в своем официальном Telegram-канале.
Известно, что между главами внешнеполитических ведомств России и Китая проходят переговоры в рамках встреч глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Заседание СМИД ШОС проводится в Ташкенте 28-29 июля.
Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
Читайте также: