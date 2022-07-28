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Главы МИД России и Китая встретились в Ташкенте – видео
Главы МИД России и Китая встретились в Ташкенте – видео
Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И в рамках СМИД стран Шанхайской организации сотрудничества. 28.07.2022, Sputnik Узбекистан
2022-07-28T16:02+0500
2022-07-28T16:11+0500
политика
сергей лавров
мид россии
мид рф
китай
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщило посольство России в своем официальном Telegram-канале.Известно, что между главами внешнеполитических ведомств России и Китая проходят переговоры в рамках встреч глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Заседание СМИД ШОС проводится в Ташкенте 28-29 июля.Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.Читайте также:
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сергей лавров, мид россии, мид рф, китай, кнр

Главы МИД России и Китая встретились в Ташкенте – видео

16:02 28.07.2022 (обновлено: 16:11 28.07.2022)
© Пресс-служба Посольства РФ в УзбекистанеВстреча глав МИД России и Китая в Ташкенте.
Встреча глав МИД России и Китая в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
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Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И в рамках СМИД стран Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщило посольство России в своем официальном Telegram-канале.
Известно, что между главами внешнеполитических ведомств России и Китая проходят переговоры в рамках встреч глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества. Заседание СМИД ШОС проводится в Ташкенте 28-29 июля.
Напомним: ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Ее членами являются Узбекистан, Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Таджикистан и Пакистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
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