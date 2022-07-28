Какие мероприятия пройдут в Русском доме в августе
© РоссотрудничествоПредставительство Россотрудничества в Узбекистане
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Подробнее о датах проведения мероприятий в ташкентском представительстве Россотрудничества читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Пресс служба Русского дома в Ташкенте опубликовала план мероприятий на август этого года. Так, в следующем месяце в представительстве Россотрудничества запланировано восемь различных мероприятий.
План мероприятий на август 2022 года выглядит следующим образом:
9 августа - Встреча с читателями библиотеки, посвящённая всемирному дню книголюба "Всем хорошим во мне я обязан книге";
10 августа- Встреча с победителями конкурса "Большая перемена", принявшими участие в международной смене Артек в рамках программы "Здравствуй, Россия!";
19 августа - "Литературная гостиная", посвящённая 90-летию со Дня рождения В.П. Аксёнова;
23 августа - Открытый урок, приуроченный ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;
25 августа - "Книжный завтрак" с молодыми писателями Узбекистана Натальей Белоедовой и Маратом Байзаковым;
26 августа - Очередное заседание рабочей группы при представительстве Россотрудничества в Республике Узбекистан по отбору мест погребения для включения в Перечень находящихся на территории Узбекистана мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение;
Последняя декада августа - Делимся опытом: отчёт педагогов Узбекистана о пребывании на курсах повышения квалификации в Санкт-Петербурге;
Последняя декада августа - Презентация новейшего орфографического словаря В.И. Зелениной.
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