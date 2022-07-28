https://uz.sputniknews.ru/20220728/kakie-meropriyatiya-proydut-v-russkom-dome-v-avguste-26611237.html

Какие мероприятия пройдут в Русском доме в августе

Какие мероприятия пройдут в Русском доме в августе

Подробнее о датах проведения мероприятий в ташкентском представительстве Россотрудничества читайте в нашем материале.

2022-07-28T17:05+0500

2022-07-28T17:05+0500

2022-07-28T17:05+0500

общество

ташкент

россотрудничество

мероприятие

представительство

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Пресс служба Русского дома в Ташкенте опубликовала план мероприятий на август этого года. Так, в следующем месяце в представительстве Россотрудничества запланировано восемь различных мероприятий.План мероприятий на август 2022 года выглядит следующим образом:Читайте также:

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ташкент, россотрудничество, мероприятие, представительство