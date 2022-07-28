https://uz.sputniknews.ru/20220728/komu-ne-stoit-zloupotreblyat-medom--vrach--26587817.html

Кому не стоит злоупотреблять мёдом – врач

Кому не стоит злоупотреблять мёдом – врач

Каким группам людей лучше ограничивать употребление меда.

2022-07-28T07:00+0500

2022-07-28T07:00+0500

2022-07-28T09:02+0500

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Людям с некоторыми болезнями лучше не есть много мёда, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.По словам врача, проявлять осторожность с этим продуктом стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом. Существует миф, что сахар можно заменить мёдом, однако это не так. У них похожая калорийность. Людям, находящимся в группе риска, следует строго ограничивать употребление мёда — не больше одной чайной ложки в сутки. Его можно использовать в качестве добавки к блюдам. Например, в каше содержатся пищевые волокна, которые замедлят усвоение сладости.Людям, склонным к аллергическим реакциям, тоже стоит отнестись к мёду со всей серьезностью, подвела итог врач.Читайте также:Мучное может вызвать серьезные болезни – экспертКому нельзя загорать — мнение дерматолога

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мед, мнение эксперта, врач, советы