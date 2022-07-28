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Кому не стоит злоупотреблять мёдом – врач
Кому не стоит злоупотреблять мёдом – врач
Каким группам людей лучше ограничивать употребление меда.
2022-07-28T07:00+0500
2022-07-28T09:02+0500
это интересно
мед
мнение эксперта
врач
советы
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Людям с некоторыми болезнями лучше не есть много мёда, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.По словам врача, проявлять осторожность с этим продуктом стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом. Существует миф, что сахар можно заменить мёдом, однако это не так. У них похожая калорийность. Людям, находящимся в группе риска, следует строго ограничивать употребление мёда — не больше одной чайной ложки в сутки. Его можно использовать в качестве добавки к блюдам. Например, в каше содержатся пищевые волокна, которые замедлят усвоение сладости.Людям, склонным к аллергическим реакциям, тоже стоит отнестись к мёду со всей серьезностью, подвела итог врач.Читайте также:Мучное может вызвать серьезные болезни – экспертКому нельзя загорать — мнение дерматолога
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мед, мнение эксперта, врач, советы

Кому не стоит злоупотреблять мёдом – врач

07:00 28.07.2022 (обновлено: 09:02 28.07.2022)
© Pixabay / stevepbМёд
Мёд - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2022
© Pixabay / stevepb
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Эксперт рассказала, каким группам людей лучше ограничивать употребление мёда.
Людям с некоторыми болезнями лучше не есть много мёда, рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.
По словам врача, проявлять осторожность с этим продуктом стоит людям с сахарным диабетом и лишним весом. Существует миф, что сахар можно заменить мёдом, однако это не так. У них похожая калорийность.

"Некоторые люди с сахарным диабетом считают, что мёд как будто может заменить сахар, как будто это лучшая альтернатива. На самом деле это не так: он так же содержит калории и простые углеводы", — уточнила эксперт.

Людям, находящимся в группе риска, следует строго ограничивать употребление мёда — не больше одной чайной ложки в сутки. Его можно использовать в качестве добавки к блюдам. Например, в каше содержатся пищевые волокна, которые замедлят усвоение сладости.

"Мёд никак термически не обрабатывается. Для детей старшего возраста это не будет иметь значения, потому что в общем-то иммунная система у них сформирована и адекватно реагирует. А вот для детей первого года мёд все-таки мы не используем в питании", — добавила Круглова.

Людям, склонным к аллергическим реакциям, тоже стоит отнестись к мёду со всей серьезностью, подвела итог врач.
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