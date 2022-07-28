https://uz.sputniknews.ru/20220728/mariya-zaxarova-vosxitilas-vidami-nochnogo-tashkenta--foto-26629628.html
Мария Захарова восхитилась видами ночного Ташкента — фото
Мария Захарова восхитилась видами ночного Ташкента — фото
Мария Захарова восхитилась видами Ташкента и лаконично рассказала об этом в своем Telegram-канале.
2022-07-28T23:27+0500
2022-07-28T23:27+0500
2022-07-28T23:27+0500
общество
мария захарова
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала у себя в Telegram фотографии ночной столицы Узбекистана.Без лишних слов, лаконично, с восхищением дипломат подписала кадры:Российская делегация прибыла в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И.После министра принял Шавкат Мирзиёев.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, ташкент
Мария Захарова восхитилась видами ночного Ташкента — фото
Мария Захарова восхитилась видами Ташкента и лаконично рассказала об этом в своем Telegram-канале.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала у себя в Telegram фотографии ночной столицы Узбекистана.
Без лишних слов, лаконично, с восхищением дипломат подписала кадры:
“Вечерний Ташкент. Как же красиво”
Российская делегация прибыла в Ташкент накануне вечером для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС).
Ранее сообщалось, что глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с руководителем Администрации президента Узбекистана Сардором Умурзаковым и с китайским коллегой Ван И.
После министра принял
Шавкат Мирзиёев.