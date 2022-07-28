https://uz.sputniknews.ru/20220728/reuters-egipet-rastorg-kontrakty-na-pokupku-pshenitsy-s-ukrainy-26609974.html
Reuters: Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины
Reuters: Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины
Главное управление Египта по поставкам товаров "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.
2022-07-28T16:23+0500
2022-07-28T16:23+0500
2022-07-28T16:23+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.Известно, что главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от обязательств по договору компании-поставщики Nibulon и Inerco.Согласно данным агентства, контракты заключили в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за тонну. Однако из-за ситуации на Украине груз так и не был доставлен.Напомним: 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии российской стороны вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
египет, украина, пшеница, контракт, поставки, договор, компания
Reuters: Египет расторг контракты на покупку пшеницы с Украины
Главное управление Египта по поставкам товаров "освободило" от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
Египет расторг контракты на покупку 240 тыс. тонн пшеницы с Украины. Об этом сообщило
агентство Reuters со ссылкой на источники.
Известно, что главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) "освободило" от обязательств по договору компании-поставщики Nibulon и Inerco.
Согласно данным агентства, контракты заключили в декабре 2021 года по цене от $346 до $360 за тонну. Однако из-за ситуации на Украине груз так и не был доставлен.
Напомним: 22 июля в Стамбуле состоялось подписание соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии российской стороны вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы украинское зерно вышло на мировые рынки.