https://uz.sputniknews.ru/20220728/sinoptiki-predupredili-o-selyax-i-pavodkax-v-blijayshie-dni-26608004.html

Синоптики предупредили о селях и паводках в ближайшие дни

Синоптики предупредили о селях и паводках в ближайшие дни

Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики.

2022-07-28T15:21+0500

2022-07-28T15:21+0500

2022-07-28T15:21+0500

общество

узгидромет

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/14/24687882_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_7863819dda2165f612648d09cca2ae5f.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Гидрометеорологическая служба Узбекистана распространила экстренное сообщение об опасности схода селей в Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.Сели и паводки возможны с 29 июля по 1 августа из-за ожидаемых в этот период дождей.По информации Узгидромета, они могут затронуть предгорные и горные районы следующих регионов:В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность соблюдать правила безопасности.Читайте также: Какие улицы перекроют в столице – подробностиНесколько улиц перекроют в столице — карта

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узгидромет, прогноз погоды