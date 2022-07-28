Синоптики предупредили о селях и паводках в ближайшие дни
Узгидромет распространил экстренное сообщение об опасности схода селей и паводков в трех областях республики.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Гидрометеорологическая служба Узбекистана распространила экстренное сообщение об опасности схода селей в Ташкентской, Наманганской и Ферганской областях.
Сели и паводки возможны с 29 июля по 1 августа из-за ожидаемых в этот период дождей.
По информации Узгидромета, они могут затронуть предгорные и горные районы следующих регионов:
Ташкентская область - Ахангаранский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Уртачирчикский, Юкоричирчикский районы, а также города Ангрен и Алмалык;
Наманганская область - Папский, Касансайский, Чартакский, Чустский, Наманганский, Янгикурганский районы;
Ферганская область - Сохский, Шахимарданский, Ферганский, Бешарыкскый районы.
В метеорологической службе попросили граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горную местность соблюдать правила безопасности.
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