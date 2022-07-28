https://uz.sputniknews.ru/20220728/smi-v-britanii-polovina-zakusochnyx-mogut-zakrytsya-iz-za-sanktsiy-26590671.html
СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций
СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций
Подробности о причинах закрытия британских закусочных читайте в нашем материале.
2022-07-28T08:51+0500
2022-07-28T08:51+0500
2022-07-28T08:56+0500
в мире
великобритания
санкции
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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Около половины ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде Fish and chips, могут закрыться из-за введенных в отношении России санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Daily Express.Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.По словам одного из владельцев ресторана Fish and chips, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.Ранее собственники аналогичных британских кафе и ресторанов сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении России.Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также: Дебаты в Великобритании прервал грохот на теме России — видеоThe Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США
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великобритания, санкции, фаст-фуд
СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций
08:51 28.07.2022 (обновлено: 08:56 28.07.2022)
Подробности о причинах закрытия британских закусочных читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik.
Около половины ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде Fish and chips, могут закрыться из-за введенных в отношении России санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии, сообщает РИА Новости
со ссылкой на материал издания Daily Express.
"Около 5000 закусочных Fish and chips могут оказаться под угрозой, поскольку торговые точки вынуждены переходить на более дешевые продукты и повышать цены", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.
По словам одного из владельцев ресторана Fish and chips, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.
Ранее собственники аналогичных британских кафе и ресторанов сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении России.
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.