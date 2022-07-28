https://uz.sputniknews.ru/20220728/smi-v-britanii-polovina-zakusochnyx-mogut-zakrytsya-iz-za-sanktsiy-26590671.html

СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций

СМИ: в Британии половина закусочных могут закрыться из-за санкций

Подробности о причинах закрытия британских закусочных читайте в нашем материале.

2022-07-28T08:51+0500

2022-07-28T08:51+0500

2022-07-28T08:56+0500

в мире

великобритания

санкции

фаст-фуд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/11/19724123_0:104:3073:1832_1920x0_80_0_0_6cac3c311d27bf209f2c0a92d9e7025b.jpg

ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Около половины ресторанов, специализирующихся на популярном в Британии блюде Fish and chips, могут закрыться из-за введенных в отношении России санкций на фоне растущей стоимости ингредиентов и энергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал издания Daily Express.Как отмечает издание, Великобритания ранее ввела пошлину в размере 35% на ввоз из России морепродуктов.По словам одного из владельцев ресторана Fish and chips, цены на поставки трески выросли с восьми фунтов до 14 фунтов за килограмм.Ранее собственники аналогичных британских кафе и ресторанов сообщили, что намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении России.Напомним, Россия начала специальную военную операцию по защите жителей Донбасса в конце февраля. С начала спецоперации США и другие западные страны приняли большой пакет санкций. Результатом этих санкций стало резкое повышение цен на энергоносители, продукты питания и другие товары в Европе и Соединенных Штатах.Читайте также: Дебаты в Великобритании прервал грохот на теме России — видеоThe Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента США

великобритания

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

великобритания, санкции, фаст-фуд