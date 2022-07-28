https://uz.sputniknews.ru/20220728/tramp-nameren-podat-v-sud-na-cnn-26590417.html

Трамп намерен подать в суд на CNN

Трамп намерен подать в суд на CNN

Экс-президент США Дональд Трамп также готов предпринять действия юридического характера и против других СМИ – подробности.

2022-07-28T08:30+0500

2022-07-28T08:30+0500

2022-07-28T08:57+0500

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN за систематическое распространение "порочащих" его материалов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Трампа в социальных сетях.Трамп, в частности, недоволен многочисленными сведениями, где ставилась под сомнение легитимность его победы в 2016 году, а также обвинения его во "лжи" из-за отказа признавать поражение на выборах 2020-го и заявлений о фальсификации их итогов.Адвокаты экс-президента уже направили руководству CNN письмо с требованием исправить, отозвать подобные публикации и сюжеты или извиниться за них.В письме от 21 июля адвокаты дали телеканалу десять дней на выполнение требований их клиента, пригрозив в противном случае добиваться возмещения ущерба в судебном порядке.Читайте также: Президенту США присвоили почетное корейское имяКитай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ

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