https://uz.sputniknews.ru/20220727/prezidentu-ssha-prisvoili-pochetnoe-koreyskoe-imya-26555316.html

Президенту США присвоили почетное корейское имя

Президенту США присвоили почетное корейское имя

Соответствующий сертификат уже передан по официальным каналам - подробности.

2022-07-27T09:12+0500

2022-07-27T09:12+0500

2022-07-27T09:12+0500

в мире

сша

южная корея

джо байден

дональд трамп

барак обама

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ТАШКЕНТ, 27 июл – Sputnik. Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы присвоила президенту США Джо Байдену почетное корейское имя. Соответствующий сертификат уже передан по официальным каналам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении ассоциации.По-корейски Байдена назвали Пэ Чжи Сон.Фамилия Пэ взята от названия города Пхентхэк, где базируются американские войска в Южной Корее, а имя Чжи Сон состоит из двух иероглифов, обозначающих "территорию" и "звезду".Присвоение Байдену корейского имени приурочили к годовщине заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, которая отмечается 27 июля.Стоит отметить, что Байден – не первый президент США, которого ассоциация наградила именем. Так, ранее имена получили Барак Обама, которого назвали О Хан Ма и Дональд Трамп, чье новое имя звучит как У Дэ Иль.Читайте также: The Telegraph: Байден потерпел неудачу на посту президента СШАЗрители Fox сравнили Байдена с клоуном после его визита в Саудовскую АравиюКитай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ

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сша, южная корея, джо байден, дональд трамп, барак обама