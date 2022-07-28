https://uz.sputniknews.ru/20220728/ukrainskaya-teroborona-rasstrelyala-otstupayuschix-soldat-vsu-26614905.html

Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ

Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ

В понедельник солдаты ВСУ попали под шквальный огонь боевиков территориальной обороны Украины.

2022-07-28T17:47+0500

2022-07-28T17:47+0500

2022-07-28T17:47+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

солдаты

боевики

оборона

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ТАШКЕНТ. 28 июл – Sputnik. Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из 58-й бригады ВСУ в ходе их отступления из села Покровское в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.Также в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили более 130 украинских военных в Херсонской области.За прошедшие сутки российские ВС уничтожили:Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Читайте также:

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украина, солдаты, боевики, оборона