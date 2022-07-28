https://uz.sputniknews.ru/20220728/ukrainskaya-teroborona-rasstrelyala-otstupayuschix-soldat-vsu-26614905.html
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
В понедельник солдаты ВСУ попали под шквальный огонь боевиков территориальной обороны Украины.
2022-07-28T17:47+0500
2022-07-28T17:47+0500
2022-07-28T17:47+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
солдаты
боевики
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23806339_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1feb77ebee0c5dbac96ee95453d4284c.jpg
ТАШКЕНТ. 28 июл – Sputnik. Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из 58-й бригады ВСУ в ходе их отступления из села Покровское в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.Также в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили более 130 украинских военных в Херсонской области.За прошедшие сутки российские ВС уничтожили:Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/06/23806339_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_32a1f93c9444c042d0c4f4e28c56870d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
украина, солдаты, боевики, оборона
Украинская тероборона расстреляла отступающих солдат ВСУ
В понедельник солдаты ВСУ попали под шквальный огонь боевиков территориальной обороны Украины.
ТАШКЕНТ. 28 июл – Sputnik.
Боевики территориальной обороны Украины расстреляли военных из 58-й бригады ВСУ в ходе их отступления из села Покровское в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на российское Минобороны.
"В ходе отступления 25 июля из населенного пункта Покровское Донецкой Народной Республики остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ попали под шквальный огонь и были расстреляны боевиками 118-й бригады территориальной обороны, занимавших позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское", — рассказали в ведомстве.
Также в Минобороны сообщили, что российские ВКС уничтожили более 130 украинских военных в Херсонской области.
За прошедшие сутки российские ВС уничтожили:
девять пунктов управления ВСУ;
шесть складов боеприпасов;
две батареи РСЗО "Ураган";
"В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35С ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", — заявили в российском оборонном ведомстве.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.