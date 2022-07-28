https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-mali-pri-terroristicheskix-atakax-pogibli-18-chelovek-26592972.html
В Мали при террористических атаках погибли 18 человек
В Мали при террористических атаках погибли 18 человек
Трагедия произошла на юго-западе страны в городе Калумба.
2022-07-28T10:15+0500
2022-07-28T10:15+0500
2022-07-28T10:50+0500
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ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс" (APF).Ранее вооруженные силы Мали отбили нападение на стратегически важную военную базу в городе Кати близ столицы страны Бамако.Тогда ответственность на себя взяла группировка "Катиба Масина", которая связанна с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.* — запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также:Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцыКитай: на визит Пелоси в Тайвань последует немедленный ответ
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африка, террористы, борьба с терроризмом, погибшие
В Мали при террористических атаках погибли 18 человек
10:15 28.07.2022 (обновлено: 10:50 28.07.2022)
Трагедия произошла на юго-западе страны в городе Калумба.
ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По меньшей мере 15 солдат армии Мали и трое мирных жителей погибли в результате террористических атак в городе Калумба на юго-западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Франс Пресс" (APF).
"По меньшей мере 15 солдат и трое гражданских лиц были убиты в результате скоординированных террористических атак в Мали", — говорится в сообщении агентства.
Ранее вооруженные силы Мали отбили нападение на стратегически важную военную базу в городе Кати близ столицы страны Бамако.
Тогда ответственность на себя взяла группировка "Катиба Масина", которая связанна с международной террористической организацией "Аль-Каида"*.
* — запрещенная в России террористическая организация