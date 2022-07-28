https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-rossii-sozdadut-unikalnuyu-entsiklopediyu-o-religii-ee-narodov-26607238.html

В России создадут уникальную энциклопедию о религии ее народов

В России создадут уникальную энциклопедию о религии ее народов

В данное время над завершением первой части проекта работает группа религиоведов, теологов, политологов и историков.

2022-07-28T13:58+0500

2022-07-28T13:58+0500

2022-07-28T13:58+0500

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россия

религия

проект

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ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Интернет-проект "Религии народов России" станет уникальной базой данных по истории и культуре народов России и послужит укреплению традиционных ценностей и патриотизма. Об этом в интервью РИА Новости в среду рассказал глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.По словам Зорина, данная энциклопедия станет современным проектом в формате интернет-портала со свободным доступом, где будут систематизированные информационные каталоги о персонах, организациях, культовых сооружениях и терминах, которые действуют и используются в конфессиональной сфере на территории России.Также глава комиссии отметил, что на сегодняшний день над завершением первой части проекта работают религиоведы, теологи, политологи и историки под началом Центра "Стратегического партнерства межкультурных коммуникаций".Кроме этого, Зорин в интервью подчеркнул, что целевыми группами проекта являются не только верующие, но и представители светского общества, которые интересуются историей конфессий, культовых сооружений в России, религиоведы, госслужащие, студенты и другие.Зорин отметил, что в данное время вопрос финансирования проекта решается.Читайте также:

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