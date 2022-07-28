В России создадут уникальную энциклопедию о религии ее народов
© Sputnik / Максим БогодвидВид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля "Ревьера". На втором плане - река Волга.
© Sputnik / Максим Богодвид
В данное время над завершением первой части проекта работает группа религиоведов, теологов, политологов и историков.
ТАШКЕНТ, 28 июл – Sputnik. Интернет-проект "Религии народов России" станет уникальной базой данных по истории и культуре народов России и послужит укреплению традиционных ценностей и патриотизма. Об этом в интервью РИА Новости в среду рассказал глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
По словам Зорина, данная энциклопедия станет современным проектом в формате интернет-портала со свободным доступом, где будут систематизированные информационные каталоги о персонах, организациях, культовых сооружениях и терминах, которые действуют и используются в конфессиональной сфере на территории России.
"Энциклопедия – это, в том числе, база данных по истории и культуре религий народов нашего государства. Данный труд уникален, такого проекта в России еще не было. Эта работа служит популяризации религиозного многообразия и добрососедских взаимоотношений в стране, воспитанию молодежи в духе патриотизма, профилактики псевдорелигиозного экстремизма и терроризма", - считает он.
Также глава комиссии отметил, что на сегодняшний день над завершением первой части проекта работают религиоведы, теологи, политологи и историки под началом Центра "Стратегического партнерства межкультурных коммуникаций".
Кроме этого, Зорин в интервью подчеркнул, что целевыми группами проекта являются не только верующие, но и представители светского общества, которые интересуются историей конфессий, культовых сооружений в России, религиоведы, госслужащие, студенты и другие.
"Актуальность проекта обусловлена необходимостью получения в цифровизированном варианте достоверной информации о культах, традициях, обычаях и уровне распространения религий, исторически исповедуемых на территории РФ", - рассказал он.
Зорин отметил, что в данное время вопрос финансирования проекта решается.
"Не думаю, что у авторов энциклопедии "Религии народов России" с этим будут проблемы. В России достаточно фондов, предоставляющих возможности для реализации важных с точки зрения государственной политики масштабных проектов", - заключил глава комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.
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