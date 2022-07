https://uz.sputniknews.ru/20220728/v-xode-kontrnastupleniya-kiev-teryaet-goroda-26600878.html

В ходе "контрнаступления" Киев теряет города

Украина творит новую военную историю! Никогда доселе планируемая боевая операция не была столь широко анонсирована, распиарена и публично обсуждена во всех деталях еще до того, как она началась.

С момента, когда министр обороны Украины Алексей Резников со страниц британской The Times открыто объявил, что армия получила от президента Владимира Зеленского приказ начать отвоевание юга Украины, о будущем контрнаступлении на Херсон пишут и говорят буквально все, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Думаю, если сейчас разбудить рядового украинца, живущего в информационном куполе пропагандистских ресурсов Киева, он не задумываясь назовет вам и даты, и места грядущих сражений в ходе "освобождения" Херсонской и Запорожской областей. Сначала необычайно разговорчивый шеф украинской разведки Кирилл Буданов на весь мир объявил о том, что контрнаступление планируется начать в августе. А затем посыпалась масса громогласных заявлений украинских чиновников и политиков о том, что к сентябрю эта успешная (ну а как иначе!) операция ВСУ будет завершена.А дальше всех зашел экс-президент Украины Петр Порошенко. В прямом эфире он точно обозначил дату, до которой необходимо провести эту "суперсекретную" операцию. "Нам нужно успеть до 11 сентября", — заявил он. Правда, привязал он эту срочную необходимость не к годовщине теракта в Нью-Йорке против башен-близнецов, а к… единому дню голосования в России.Нет, не выборы Сахалинской областной думы или главы Республики Бурятии волнуют сбитого летчика украинской политики. Порошенко обосновывает свои опасения планами проведения референдумов на освобожденных территориях Украины. "Под 11 сентября они пытаются провести псевдореферендумы типа крымского, которыми будут пытаться присоединить оккупированные территории к России, а потом уже атаковать нас под предлогом, что они защищают российскую территорию. Мы не имеем права им дать это сделать", — объясняет шоколадный олигарх.Но объявлением дат Порошенко не ограничился. Заявив, что "не раскрывает тайн военного командования", он тут же, в прямом эфире, открыто выложил чуть ли не все эти тайны, рассказав, как украинские боевики планируют начать наступление на правом берегу Днепра на Херсон, а заодно будут "разрезать сушу, коридор по Запорожской области". Согласитесь, более открытой боевой операции в мировой истории еще не было. Удивительно, что Сталин не догадался объявить на весь мир, где и как он планирует окружить немцев под Сталинградом, а Черчилль заранее не анонсировал дату и место высадки союзных войск при открытии второго фронта. Не осознавали они роль и значение пиара, как понимают это нынешние украинские стратеги."Битва за Херсон": ВСУ грозит разгром на южном направленииНеудивительно, что наш опытнейший военкор Евгений Поддубный, видавший немало битв и боевых походов, выразил сомнение в истинности намерений ВСУ. В частности, он написал: "Киевский режим и западные кураторы так громко кричат о наступлении на Херсон, что видится мне отвлечение на негодную цель. Новое слово в военной науке — промо грядущих операций".При анализе заявлений украинских пропагандистов и сравнении их с реальностью действительно напрашивается мысль о том, что контрнаступление на Херсон — это всего лишь попытка сгустить "туман войны" с целью отвлечь российских военных от основных задач битвы за Донбасс. Ведь сколько длится спецоперация, столько мы и слышим о "переходе украинской армии в контрнаступление". К примеру, главком ВСУ Валерий Залужный еще в мае отчитался перед своим американским шефом, генералом Марком Милли, о том, что подопечные ему войска перешли в массированную контратаку на Харьковском и Изюмском направлениях. Но как-то уже все и забыли о результатах этой "блестящей" операции.А если бы украинская публика не обладала памятью аквариумных рыбок относительно заявлений своих глашатаев, то она помнила бы о том, что "кот Баюн" украинской пропаганды по имени Алексей Арестович объявил о начавшемся "полном выводе российских войск из Херсона" аж 5 апреля этого года. И с тех пор он неоднократно повторял сию мантру.Помнила бы тогда украинская публика и о том, что ВСУ якобы ведут масштабное контрнаступление на Херсон еще с начала июня. Причем украинские военные не раз отчитывались о необычайном успехе этой давно уже ведущейся контратаки.Мы не раз слышали заявления о том, что много городов и деревень Херсонской области уже якобы "освобождены от российских оккупантов". Правда, извечной проблемой этих заявлений являются попытки назвать какой-нибудь из этих населенных пунктов. Вот тот же Арестович, к примеру, на днях попытался обозначить конкретное место очередной "блестящей операции по деоккупации Херсонской области". Он на весь мир объявил о том, что в районе села Высокополье украинские вояки создали "аналоги иловайского котла, но для русских", якобы окружив там более тысячи наших военных. Не прошло и суток, как Арестович опроверг свое же заявление, неловко поясняя: "Наши там не вполне удачно действуют… Не все там благоприятно для наших". В переводе с особого "арестовичного" языка это означает, что украинские военные потерпели под Высокопольем сокрушительное поражение в авантюрной попытке перейти в атаку. Примерно так и развиваются все великие "контрнаступления" украинской армии.Именно поэтому киевские лидеры, отчитываясь о победах ВСУ и о количестве "освобожденных населенных пунктов", стараются географические названия не приводить — а то ведь легко проверить можно. Но они в последнее время необдуманно начали объявлять статистику своих "побед", не понимая, что при дотошном разборе приводимых цифр вскроется печальная для Киева картина. К примеру, 2 июля Зеленский объявил, что за время боевых действий ВСУ смогли "освободить 1027 населенных пунктов, еще 2610 пока находятся под контролем врага". А на 26 июля, согласно украинским сводкам, эти цифры выглядят уже так: 1028 "освобожденных" против 2621 "оккупированного". То есть, даже если верить официальным данным офиса Зеленского, за время неуклонно развивающегося "контрнаступления" украинской армии она заняла целый один населенный пункт (опять-таки название никому не известно) и потеряла 11. Но разве кого-то на Украине смущает такая статистика "перемог"! Главное — верить и не перепроверять данных, чтобы не расстраиваться.Запад ставит Украине задачу: отменить зиму или самоликвидироватьсяНет, сам-то Зеленский и его команда, конечно, не настолько оторваны от реальности, чтобы верить в победы Украины. И судя по всему, своим заморским гостям они говорят об этом открыто. Это стало понятно из откровений американского конгрессмена Майкла Уолтца, которого в минувшую пятницу глава украинского режима принимал у себя в составе делегации палаты представителей. А уже в понедельник Уолтц, сидя в студии Fox News, описал, что он услышал и увидел в Киеве: "Зеленский чувствует, что он медленно проигрывает". Вот вам и "великие перемоги Украины".Значит ли это, что разрекламированное контрнаступление Украины вновь ограничится телевизионным шумом? Совсем необязательно. Мало того, Киеву в любом случае до середины осени надо будет предпринять что-то, что Джо Байден и его партия могли бы преподнести своим избирателям в качестве подтверждения "эффективности" военной помощи Украине — уж очень это нужно демократам в ходе предвыборной кампании 2022 года.Бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, например, не разделяет мнение о том, что широкие анонсы грядущей операции на юге — это всего лишь отвлечение внимания от основного фронта. Говоря о контрнаступлении, он заявил: "Оно неминуемо будет, я не сомневаюсь… Мы имеем дело с актерами, продюсерами, режиссерами. И конечно, они попытаются сделать из этого контрнаступления какое-то шоу". Правда, он прогнозирует, что это будет приурочено ко Дню независимости Украины 24 августа и связано с необходимостью отчитаться перед Западом в том, что колоссальные военные затраты имеют смысл. Поражение же ВСУ в этой авантюре поставит перед Западом серьезный вопрос о необходимости продолжать предоставлять помощь режиму Зеленского или же о том, не настало ли уже время менять режим.Сами-то западные аналитики, освещая подготовку Украины к разрекламированному контрнаступлению, выражают острожный скепсис по поводу его перспектив. И признают, что потери среди военнослужащих ВСУ будут огромными. The New York Times приводит бравурное заявление американского морпеха (якобы бывшего) Майкла Малдонадо о том, что "Херсон станет второй Фаллуджей". И это лишний раз подтверждает: американцы рассматривают Украину в качестве очередного Ирака или Афганистана, не более того. Учитывая, что Фаллуджа была взята ценой почти полного разрушения города и массовых жертв среди мирного населения, Вашингтон не будет возражать и против тотального разрушения Херсона.Неудивительно, что в западной прессе уже прямо признают факты обстрелов мирных городов Херсонской области американскими реактивными системами залпового огня HIMARS и даже очень радуются этому факту: мол, это означает, что Украина готовится к наступлению. И глубоко плевать им на то, сколько мирных жителей (пока еще граждан Украины) погибнет в случае попытки воплощения Зеленским очередного авантюрного сценария в угоду Западу. Раз уж решили повторить Фаллуджу — значит, разрушения должны быть соответствующими.Минобороны РФ показало работу РСЗО "Смерч" на Украине — видеоКонечно, все эти планы обречены на провал, где бы Киев в итоге ни попытался пойти в атаку. И дело не только в превосходстве российской армии в вооружениях, опыте, знании и в решимости выполнить все поставленные задачи спецоперации. Дело в том, что тактика украинских военных всегда строилась на использовании мирного населения в качестве живого щита. Только так они и воюют, окапываясь в жилых кварталах и прячась за спины женщин и детей. А наступление потребует от ВСУ выйти в чисто поле, куда мирных жителей с собой не возьмешь. Именно поэтому, даже порой действуя в численном преимуществе, эти вояки до сих проигрывали наступательные сражения, как это было на днях в Высокополье. И никакими "хаймарсами" и "байрактарами" этого не изменить.

