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Врач объяснила, кому противопоказан арбуз
Врач объяснила, кому противопоказан арбуз
Заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Виктория Егорова рассказала, когда и кому не стоит есть арбуз.
2022-07-28T23:33+0500
2022-07-28T23:33+0500
2022-07-28T23:27+0500
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арбуз
врач
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По ее словам, ягоду не рекомендуется есть на ночь и детям до года, а также более четырех кусков в день. Злоупотребление может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ. Она отметила, что польза и вред арбуза зависит от таких факторов, как спелость, свежесть, количество съеденного, условия выращивания, наличие нитратов. Не рекомендуется включать его в рацион совсем или употреблять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости.Читайте также:Что нужно пить для профилактики тромбоза – врачКакой фастфуд самый полезный для человека
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арбуз, врач
Врач объяснила, кому противопоказан арбуз
Заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Виктория Егорова рассказала, когда и кому не стоит есть арбуз.
По ее словам, ягоду не рекомендуется есть на ночь и детям до года, а также более четырех кусков в день. Злоупотребление может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ.
"С учетом того, что арбуз имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 500 граммов, это 3-4 кусочка, этой ягоды. Арбуз не рекомендовано давать детям до года, до 3-х лет – с осторожностью, не более 50-80 граммов в день. Арбуз может быть десертом или перекусом. Не рекомендуется есть его на ночь из-за мочегонного эффекта", – сказала Егорова.
Она отметила, что польза и вред арбуза зависит от таких факторов, как спелость, свежесть, количество съеденного, условия выращивания, наличие нитратов.
Не рекомендуется включать его в рацион совсем или употреблять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости.