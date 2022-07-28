https://uz.sputniknews.ru/20220728/vrach-obyasnila-komu-protivopokazan-arbuz-26628343.html

Врач объяснила, кому противопоказан арбуз

Врач объяснила, кому противопоказан арбуз

Заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Виктория Егорова рассказала, когда и кому не стоит есть арбуз.

2022-07-28T23:33+0500

2022-07-28T23:33+0500

2022-07-28T23:27+0500

это интересно

арбуз

врач

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По ее словам, ягоду не рекомендуется есть на ночь и детям до года, а также более четырех кусков в день. Злоупотребление может привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ. Она отметила, что польза и вред арбуза зависит от таких факторов, как спелость, свежесть, количество съеденного, условия выращивания, наличие нитратов. Не рекомендуется включать его в рацион совсем или употреблять с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, мочекаменной болезни, сахарном диабете, индивидуальной непереносимости.Читайте также:Что нужно пить для профилактики тромбоза – врачКакой фастфуд самый полезный для человека

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арбуз, врач